Что изменится в расписании автобусов в Белгороде в майские праздники

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Белгородская область готовится к майским праздникам. Уже известно, что в нерабочие дни автобусы в столице региона будут курсировать в режиме выходных.
Так, 1, 7, 8 и 9 мая общественный транспорт будет ездить по графику воскресенья. 6 мая автобусы работают по расписанию субботы.
Пассажиров обслужат около 340 единиц транспорта.
Ранее стало известно и о других изменениях в работе общественного транспорта. Так, к системе оплаты проезда «вход/выход» подключили уже больше 20 маршрутов. Одним из последних был автобус № 133.
Помимо этого, в общественном транспорте запустили «дачный тариф». Действует он на пригородных маршрутах до 29 октября включительно.
Также автобусы Белгородской агломерации оборудовали тревожной кнопкой Росгвардии.