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Что изменится в расписании автобусов в Белгороде в майские праздники

28 апреля 2023, 07:45
Фото: 1MI

Автобусы в Белгороде в майские праздники будут курсировать по графику выходных

В праздничные дни общественный транспорт в Белгороде и Белгородском районе будет курсировать по графику субботы и воскресенья. Подробности сообщили в региональном правительстве.

Белгородская область готовится к майским праздникам. Уже известно, что в нерабочие дни автобусы в столице региона будут курсировать в режиме выходных.

Так, 1, 7, 8 и 9 мая общественный транспорт будет ездить по графику воскресенья. 6 мая автобусы работают по расписанию субботы.

Пассажиров обслужат около 340 единиц транспорта.

Ранее стало известно и о других изменениях в работе общественного транспорта. Так, к системе оплаты проезда «вход/выход» подключили уже больше 20 маршрутов. Одним из последних был автобус № 133.

Помимо этого, в общественном транспорте запустили «дачный тариф». Действует он на пригородных маршрутах до 29 октября включительно.

Также автобусы Белгородской агломерации оборудовали тревожной кнопкой Росгвардии.

В автобусах Белгорода появились тревожные кнопки Росгвардии
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