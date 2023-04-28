Чьи имена появятся на Аллее Трудовой Славы в Белгороде

Белгородские власти назвали имена работников и компаний для Аллеи Трудовой Славы

В Белгородской области определились, кто появится на Аллее Трудовой Славы в 2023 году. В список вошли медики, учителя, строители и ряд других сотрудников, работающие в различных сферах. На аллее также представлены непосредственно организации.