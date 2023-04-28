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Чьи имена появятся на Аллее Трудовой Славы в Белгороде

28 апреля 2023, 14:43
Фото: пресс-служба белгородской облдумы
архивное фото

Белгородские власти назвали имена работников и компаний для Аллеи Трудовой Славы

В Белгородской области определились, кто появится на Аллее Трудовой Славы в 2023 году. В список вошли медики, учителя, строители и ряд других сотрудников, работающие в различных сферах. На аллее также представлены непосредственно организации.

Белгородская Аллея Трудовой Славы пополнится новыми именами. В список вошли медики, преподаватели и другие сотрудники различных сфер. Также на аллее обозначат названия отличившихся организаций.

В этом году на Аллее Трудовой Славы появятся главврач белгородской скорой помощи Алексей Жиров и Надежда Бондаренко — заведующая хирургическим отделением Валуйской ЦРБ. Она участвовала в уникальной операции по извлечению неразорвавшегося снаряда из груди военного.

Из журналистов на аллее появится Александр Коробов — специальный корреспондент ГТРК «Белгород». Также в списке оказалась глава администрации Чернянского района Татьяна Круглякова.

Кроме того, в этом году отличился ряд организаций. Так, в перечень включили администрацию Алексеевского округа, белгородский «Центр образования №15 „Луч“», белгородский театр кукол, а также различные предприятия и другие учреждения.

Перечень организаций
Горбольница № 2 и филармония займут место на Аллее Трудовой Славы в Белгороде
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Аллея трудовой славы#Организации#Предприятия#Алексей Жиров#Надежда Бондаренко#Татьяна Круглякова
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