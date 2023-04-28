Чьи имена появятся на Аллее Трудовой Славы в Белгороде

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Белгородская Аллея Трудовой Славы пополнится новыми именами. В список вошли медики, преподаватели и другие сотрудники различных сфер. Также на аллее обозначат названия отличившихся организаций.
В этом году на Аллее Трудовой Славы появятся главврач белгородской скорой помощи Алексей Жиров и Надежда Бондаренко — заведующая хирургическим отделением Валуйской ЦРБ. Она участвовала в уникальной операции по извлечению неразорвавшегося снаряда из груди военного.
Из журналистов на аллее появится Александр Коробов — специальный корреспондент ГТРК «Белгород». Также в списке оказалась глава администрации Чернянского района Татьяна Круглякова.
Кроме того, в этом году отличился ряд организаций. Так, в перечень включили администрацию Алексеевского округа, белгородский «Центр образования №15 „Луч“», белгородский театр кукол, а также различные предприятия и другие учреждения.