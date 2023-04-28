Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Изображение материала

Четыре человека погибли в подорвавшемся на мине авто в Белгородской области

28 апреля 2023, 11:30
Фото: Bel.ru
Трагедия произошла в районе приграничной Журавлёвки. Telegram-канал 112 сообщает, что жертвы — местные жители, которые хотели сократить путь через поле.
Сюжет
Мина

В районе приграничной Журавлёвки в Белгородской области на мине подорвался автомобиль. Источник сообщает о четырёх погибших.

По данным Telegram-канала, местные жители на «десятке» хотели срезать путь через поле, но попали на минные заграждения. На месте работают силовики.

Telegram-каналы Baza и SHOT уточняют, что пострадавшие ехали на рыбалку.

Накануне стало известно о ещё одном происшествии в регионе. В Ивнянском районе мужчина во дворе своего дома распиливал снаряды времён Великой Отечественной войны. Один из них взорвался — пострадавший погиб на месте.

Белгородец подорвался на снаряде во дворе собственного дома
Узнать подробнее
Читайте также:
Будут ли белгородские поля проверять на наличие мин и неразорвавшихся снарядов?Харьковчанин подорвался на мине в районе приграничного белгородского селаВ Белгородской области мирный житель подорвался на мине
#Мина#Поле#Подорвался на мине#Рыбалка#Автомобиль#Погибшие#Происшествия#Спецоперация#Белгородская область#Белгородский район#Журавлёвка
Подпишитесь
Гладков подтвердил гибель двоих мирных жителей в районе белгородской Журавлёвки
Сегодня, 12:42
Снаряд упал с парашюта на жилой дом в Белгородской области
Сегодня, 12:23
Перепродам дорого: как в Белгородской области мошенники перепродают телефоны
Сегодня, 14:00
Массированный обстрел Шебекинского горокруга: что известно о последствиях
Сегодня, 12:14
Ответственность за белгородских детей при написании контрольных очно несёт школа
Сегодня, 13:57
У меня нет дачи, у меня задача: Гладков раскритиковал Галдуна за озеленение Белгорода
Сегодня, 10:39