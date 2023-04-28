Четыре человека погибли в подорвавшемся на мине авто в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В районе приграничной Журавлёвки в Белгородской области на мине подорвался автомобиль. Источник сообщает о четырёх погибших.
По данным Telegram-канала, местные жители на «десятке» хотели срезать путь через поле, но попали на минные заграждения. На месте работают силовики.
Telegram-каналы Baza и SHOT уточняют, что пострадавшие ехали на рыбалку.
Накануне стало известно о ещё одном происшествии в регионе. В Ивнянском районе мужчина во дворе своего дома распиливал снаряды времён Великой Отечественной войны. Один из них взорвался — пострадавший погиб на месте.