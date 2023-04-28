Четвёртый обстрел за день: белгородское приграничье снова под огнём

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Белгородской области под обстрел вновь попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Об опасности предупредило МЧС. Пока нет информации, есть ли пострадавшие и разрушения.
В пятницу, 28 апреля, ВСУ также обстреляли Козинку в Грайворонском горокруге, Вознесеновку и Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге.
Что касается Красного, то с начала недели посёлок уже не раз попадал под обстрел.
Вместе с тем стало известно, что в районе Журавлёвки машина подорвалась на мине. Погибли четыре человека. Официальных комментариев по ситуации пока не было.