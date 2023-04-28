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Четвёртый обстрел за день: белгородское приграничье снова под огнём

28 апреля 2023, 11:48
Фото: Bel.ru

Посёлок Красное в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

О последствиях происшествия пока информации нет. По данным МЧС, это уже как минимум четвёртый населённый пункт за день, попавший под огонь.
Сюжет
Обстрел

В Белгородской области под обстрел вновь попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Об опасности предупредило МЧС. Пока нет информации, есть ли пострадавшие и разрушения.

В пятницу, 28 апреля, ВСУ также обстреляли Козинку в Грайворонском горокруге, Вознесеновку и Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге.

Что касается Красного, то с начала недели посёлок уже не раз попадал под обстрел. 

Вместе с тем стало известно, что в районе Журавлёвки машина подорвалась на мине. Погибли четыре человека. Официальных комментариев по ситуации пока не было. 

Что известно о состоянии пострадавшей при обстреле Щетиновки белгородки
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Красное
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