Без сумок-сеток: глава РЭО уверен, что цены на овощи не увеличатся

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отмечает, что утверждения о повышении цен не имеют достаточного обоснования, так как товары могут быть проданы на развес без использования упаковки. Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов также добавляет, что запрет сеток как транспортной упаковки не обсуждается и дорогостоящее переоборудование может не понадобиться, но было бы лучше, если бы сетки не попадали к конечным потребителям.