Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
В настоящее время ведется обсуждение вопроса об ограничении использования трудноизвлекаемых и трудноперерабатываемых упаковок, включая сетки для овощей.
Однако все предложения по этому вопросу находятся на стадии рабочей дискуссии, окончательное решение еще не принято, пишет gorod55.ru.
Представители операторов сортировки и переработчиков утверждают, что сетки затрудняют работу сортировочного оборудования и могут привести к остановке производства, а также создают проблемы при переработке отходов. В свою очередь, производители товаров в сетках заявляют, что отказ от такой упаковки может привести к повышению цен на овощи.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отмечает, что утверждения о повышении цен не имеют достаточного обоснования, так как товары могут быть проданы на развес без использования упаковки. Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов также добавляет, что запрет сеток как транспортной упаковки не обсуждается и дорогостоящее переоборудование может не понадобиться, но было бы лучше, если бы сетки не попадали к конечным потребителям.
Таким образом, информация о том, что отказ от использования сеток привел к росту цен на картофель, не соответствует действительности. Сейчас ведется дискуссия по вопросу использования трудноперерабатываемых упаковок, включая сетки, и все предложения находятся на стадии рабочей дискуссии. Окончательное решение еще не принято.