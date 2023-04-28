Без снижения стоимости и со штрафами: как получал и исполнял контракты «Белдорстрой»

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Белдорстрой» работает в Белгороде с 2004 года. Генеральным директором и бенефициаром компании является Николай Степашов. Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.
По итогам 2021 года чистая прибыль организации составила 3 млн 876 тыс. рублей, выручка от продажи — 3 млрд 960,2 млн рублей. Денежный поток оказался отрицательным на 3,3, млн рублей.
С помощью «Маркера» журналист Бел.Ру проанализировала контракты ООО «Белдорстрой». Так, в текущем году с компанией уже заключили 20 контрактов на общую сумму в 2 млрд 995,6 млн рублей.
Основными заказчиками являются:
Большая часть контрактов касается строительства дорог и автомагистралей.
Известно, что «Белдорстрой» в текущем году займётся благоустройством набережной Везёлки и Северского Донца в Белгороде. Также предприятие отремонтирует проблемную дорогу в Старом Осколе за 401 млн рублей. Речь идёт об участке дороги Старый Оскол — Долгая Поляна. В прошлом году на этот участок очень часто жаловались.
В прошлом году с «Белдорстроем» заключили 110 контрактов на 9,2 млрд рублей. Основные заказчики: Упрдор Москва — Волгоград (контракт на 6,2 млрд рублей), Управление капстроительства (18 контрактов на 782,8 млн рублей), управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области (23 контракта на 1,4 млрд рублей). Кроме того, 25 контрактов на 244,2 млн рублей с «Белдорстроем» заключила администрация Ивнянского района, ещё 22 контракта заключила администрация Новооскольского горокруга на общую сумму 65,7 млн рублей и т. д.
В прошлом году компания трудилась в Белгородской области (Белгороде, Новооскольском горокруге, Ивнянском районе, Старом Осколе, Шебекино), а также в Астрахани и Тамбовской области.
Больше всего контрактов с «Белдорстроем» заключили в 2021 году. Организация по строительству дорог приняла участие в 139 торгах, получить удалось 111 контрактов на 5,9 млрд рублей.
Закупки с минимальным снижением стоимости можно охарактеризовать как низкоэффективные и низкоконкурентные по смыслу.
Так, в феврале 2022 года администрация Ивнянского района заключила контракт без снижения стоимости на торгах с «Белдорстроем». Подрядчик отремонтировал внутриуличную сеть в посёлке Ивня. Стоимость работ составила более 51,8 млн рублей. Контракт должен был завершиться в сентябре 2022 года, однако фактическое окончание — декабрь 2022 года.
В 2021 году с минимальным снижением начальной цены с компанией заключил контракт упродортранс области. «Белдорстрой» занимается содержанием автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значений Старооскольского городского округа. Стоимость работ составила 149,6 млн рублей. Контракт продлится до августа 2023 года.
Контракт на аналогичных условиях управление дорожного хозяйства и транспорта заключило на выполнение работ по содержанию дороги общего пользования регионального и муниципального значений в Новооскольком горокруге. За выполнение работ «Белдорстрой» должен получить более 123,6 млн рублей.
Журналист Бел.Ру проанализировала штрафы компании за те или иные нарушения при исполнении контрактов. К примеру, 18 октября 2022 года за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, предприятие получило штраф в 3 млн 890 тыс. 712 рублей. Компания завершила позже срока работы по строительству подъезда от автодороги Короча-Губкин-Горшечное к микрорайону «Журавлики» в Губкине. Стоимость работ составила 972,6 млн рублей.
9 ноября 2022 года «Белдорстрой» оштрафовали на 727 тыс. 162 рубля в ходе строительства дорог в микрорайоне ИЖС «Федосеевка» в Старооскольском горокруге. Контракт был заключен на сумму 72.7 млн рублей.
В этот же день компания получила штраф в 721 тыс. 930 рублей во время строительства автодороги в микрорайоне ИЖС «Научный центр-3» в Старооскольском горокруге. Контракт с компанией заключили за 65,1 млн рублей.
Кроме того, в марте 2023 года белгородская прокуратура внесла представление МВД и «Белдорстрой» за плохую дорогу. Старооскольская городская прокуратура провела проверку после публикации Бел.Ру о том, что жители нескольких сёл городского округа остались без единственного автобуса из-за аварийного состояния дороги. Обслуживает трассу ООО «Белдорстрой».