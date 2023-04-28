Без снижения стоимости и со штрафами: как получал и исполнял контракты «Белдорстрой»

В прошлом году с «Белдорстроем» заключили 110 контрактов на 9,2 млрд рублей. Основные заказчики: Упрдор Москва — Волгоград (контракт на 6,2 млрд рублей), Управление капстроительства (18 контрактов на 782,8 млн рублей), управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области (23 контракта на 1,4 млрд рублей). Кроме того, 25 контрактов на 244,2 млн рублей с «Белдорстроем» заключила администрация Ивнянского района, ещё 22 контракта заключила администрация Новооскольского горокруга на общую сумму 65,7 млн рублей и т. д.