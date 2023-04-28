Белгородцы сообщили об эвакуации «Сити Молла»

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В «Сити Молле» прошла эвакуация посетителей и персонала. Первые кадры с места появились в Сети после 11:00. Сообщалось, что на место происшествия выезжали оперативные службы.
В здании торгового комплекса сработала пожарная сигнализация. На одном из видео слышно, что «поступило сообщение о предполагаемом возгорании в здании» и что эта информация проверяется, в связи с чем людей попросили покинуть ТРК.
Официальных комментариев по ситуации не поступало.