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Белгородцы сообщили об эвакуации «Сити Молла»

28 апреля 2023, 09:09
Фото: 1MI
Первые кадры с места появились после 11:00. В торговом комплексе сработала пожарная сигнализация.

В «Сити Молле» прошла эвакуация посетителей и персонала. Первые кадры с места появились в Сети после 11:00. Сообщалось, что на место происшествия выезжали оперативные службы.

В здании торгового комплекса сработала пожарная сигнализация. На одном из видео слышно, что «поступило сообщение о предполагаемом возгорании в здании» и что эта информация проверяется, в связи с чем людей попросили покинуть ТРК.

Официальных комментариев по ситуации не поступало. 

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