Белгородцы подорвались на мине по пути на рыбалку

Двое мирных жителей въехали в запретную зону и погибли в приграничной Журавлёвке. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, 26 апреля белгородцы поехали на рыбалку, несмотря на введённый режим ЧС. Таблички, предупреждающие о минной опасности, их тоже не остановили. Как и взрывы — Журавёвка почти ежедневно подвергается обстрелам.