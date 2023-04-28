Белгородцы подорвались на мине по пути на рыбалку

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Двое мирных жителей въехали в запретную зону и погибли в приграничной Журавлёвке. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, 26 апреля белгородцы поехали на рыбалку, несмотря на введённый режим ЧС. Таблички, предупреждающие о минной опасности, их тоже не остановили. Как и взрывы — Журавёвка почти ежедневно подвергается обстрелам.
Прошли сутки, близкие начали искать своих родственников. Телефоны не отвечали. Сегодня членами ДНД тела двух мужчин были найдены возле автомобиля. К сожалению, они подорвались на мине и скончались на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Губернатор подчеркнул, что погибших было двое. В некоторых источниках ранее писали, что погибли четверо белгородцев, однако это не так. Мужчина и женщина, которых искали вместе с действительно подорвавшимися, были дома.