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Белгородцы подорвались на мине по пути на рыбалку

28 апреля 2023, 16:23
Фото: соцсети губернатора
архивное фото
Они поехали рыбачить в приграничную Журавлёвку, где уже год введён режим ЧС. Подробности рассказал глава Белгородской области.
Сюжет
Мина

Двое мирных жителей въехали в запретную зону и погибли в приграничной Журавлёвке. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, 26 апреля белгородцы поехали на рыбалку, несмотря на введённый режим ЧС. Таблички, предупреждающие о минной опасности, их тоже не остановили. Как и взрывы — Журавёвка почти ежедневно подвергается обстрелам.

Прошли сутки, близкие начали искать своих родственников. Телефоны не отвечали. Сегодня членами ДНД тела двух мужчин были найдены возле автомобиля. К сожалению, они подорвались на мине и скончались на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор подчеркнул, что погибших было двое. В некоторых источниках ранее писали, что погибли четверо белгородцев, однако это не так. Мужчина и женщина, которых искали вместе с действительно подорвавшимися, были дома.

Гладков подтвердил гибель двоих мирных жителей в районе белгородской Журавлёвки
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#Кристина Семенчук#Происшествия#Журавлёвка#Вячеслав Гладков#Приграничье#Погибшие#Мина#СВО
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