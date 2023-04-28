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Белгородский застройщик с севастопольскими корнями «Веголос» отчитался об убытках

28 апреля 2023, 06:55
Фото: 1MI
Речь идёт о компании «Веголос», которая связана со строительством жилого комплекса на улице Донецкой в Белгороде. По итогам 2022 года фирма ушла в минус.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Веголос» зарегистрирована в Белгороде с 2021 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Михаил Чернятин.

По итогам 2022 года убыток организации составил 9,2 млн рублей, а чистые активы достигли -9,2 млн рублей.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру подробно рассматривали работу компании «Веголос» в Белгороде, выяснив, что именно она занимается строительством жилого комплекса на ул. Донецкой в Белгороде. Примечательно, что руководитель фирмы родом из Севастополя. Подробнее — в нашем материале.

Компания по торговле ручными инструментами с украинскими владельцами ушла в убыток
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#Кристина Семенчук#Убыток#Веголос#Застройщик#Экономика#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгородский бизнес#Белгород
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