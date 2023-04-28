Белгородский застройщик с севастопольскими корнями «Веголос» отчитался об убытках

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру подробно рассматривали работу компании «Веголос» в Белгороде, выяснив, что именно она занимается строительством жилого комплекса на ул. Донецкой в Белгороде. Примечательно, что руководитель фирмы родом из Севастополя. Подробнее — в нашем материале.