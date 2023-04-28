Белгородский застройщик с севастопольскими корнями «Веголос» отчитался об убытках

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Веголос» зарегистрирована в Белгороде с 2021 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Михаил Чернятин.
По итогам 2022 года убыток организации составил 9,2 млн рублей, а чистые активы достигли -9,2 млн рублей.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру подробно рассматривали работу компании «Веголос» в Белгороде, выяснив, что именно она занимается строительством жилого комплекса на ул. Донецкой в Белгороде. Примечательно, что руководитель фирмы родом из Севастополя. Подробнее — в нашем материале.