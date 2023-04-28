Белгородский парк динозавров снова стал убыточным

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
ООО «Белгородский парк динозавров» отчиталось о прибыли по итогам прошедшего года. В 2022 году компания продемонстрировала отрицательные показатели по чистой прибыли. Согласно данным аналитической системы «СПАРК», убыток составил 9 млн 694 тыс. рублей, при этом выручка от продажи достигла 18 млн 507 тыс. рублей, а сумма чистых активов — 106 млн 366 тыс. рублей. Денежный поток превысил 1,1 млн рублей.
В 2021 году выручка от продажи составляла 26 млн 366 тыс. рублей, чистый убыток — 1 млн 935 тыс. рублей.
Отметим, что Белгородский парк динозавров работает в Белгороде с 2016 года. Генеральным директором компании является Денис Савельев, а бенефициаром — Владимир Зотов. С 2019 года 100 % доли в УК организации принадлежит ООО «Мастерфест» Владимира Зотова.
Напомним, что до 10 июня 2022 года парк динозавров назывался ООО «Динопарк». Открыли динопарк в августе 2017 года. Его строительством занимались ГК «Агро-Белогорье» и чешская West Media.