Белгородский парк динозавров снова стал убыточным

ООО «Белгородский парк динозавров» отчиталось о прибыли по итогам прошедшего года. В 2022 году компания продемонстрировала отрицательные показатели по чистой прибыли. Согласно данным аналитической системы «СПАРК», убыток составил 9 млн 694 тыс. рублей, при этом выручка от продажи достигла 18 млн 507 тыс. рублей, а сумма чистых активов — 106 млн 366 тыс. рублей. Денежный поток превысил 1,1 млн рублей.