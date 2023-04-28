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Белгородский парк динозавров снова стал убыточным

28 апреля 2023, 10:27
Фото: 1MI
По итогам 2022 года убыток компании составил 9,6 млн рублей.

ООО «Белгородский парк динозавров» отчиталось о прибыли по итогам прошедшего года. В 2022 году компания продемонстрировала отрицательные показатели по чистой прибыли. Согласно данным аналитической системы «СПАРК», убыток составил 9 млн 694 тыс. рублей, при этом выручка от продажи достигла 18 млн 507 тыс. рублей, а сумма чистых активов — 106 млн 366 тыс. рублей. Денежный поток превысил 1,1 млн рублей.

В 2021 году выручка от продажи составляла 26 млн 366 тыс. рублей, чистый убыток — 1 млн 935 тыс. рублей.

Отметим, что Белгородский парк динозавров работает в Белгороде с 2016 года. Генеральным директором компании является Денис Савельев, а бенефициаром — Владимир Зотов. С 2019 года 100 % доли в УК организации принадлежит ООО «Мастерфест» Владимира Зотова.

Напомним, что до 10 июня 2022 года парк динозавров назывался ООО «Динопарк». Открыли динопарк в августе 2017 года. Его строительством занимались ГК «Агро-Белогорье» и чешская West Media.

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#Алина Харина#Убыток#Доходы#Динопарк#Экономика#Белгородский бизнес#Белгородская область#Владимир зотов#Эксклюзив
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