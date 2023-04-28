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Белгородец дал взятку чиновнику ради разрешения на строительство и попал под суд

28 апреля 2023, 14:32
Фото: 1MI
В отношении жителя региона вынесли приговор. Его оштрафовали на 300 тыс. рублей, сообщил Яковлевский райсуд.
Сюжет
Суд

Белгородец дал взятку чиновнику из администрации, чтобы получить разрешение на строительство. Жителя Строителя осудили за передачу денег должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.

Как уточняют в пресс-службе суда, подсудимый передал начальнику управления архитектуры и градостроительства 34 тыс. рублей. Житель региона попросил выдать разрешение на строительство, идущее вразрез с законодательством.

Обвиняемый хотел построить складское помещение на своём участке. При этом необходимой проектной документации у него не было.

Суд признал мужчину виновным. Его оштрафовали на 300 тыс. рублей. Подсудимый пытался обжаловать приговор, но его оставили без изменений, он вступил в законную силу.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Суд#Общество#Администрация#Взятка#Строительство#Чиновник#Управление архитектуры и градостроительства#Склад
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