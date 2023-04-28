Белгородец дал взятку чиновнику ради разрешения на строительство и попал под суд

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Белгородец дал взятку чиновнику из администрации, чтобы получить разрешение на строительство. Жителя Строителя осудили за передачу денег должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.
Как уточняют в пресс-службе суда, подсудимый передал начальнику управления архитектуры и градостроительства 34 тыс. рублей. Житель региона попросил выдать разрешение на строительство, идущее вразрез с законодательством.
Обвиняемый хотел построить складское помещение на своём участке. При этом необходимой проектной документации у него не было.
Суд признал мужчину виновным. Его оштрафовали на 300 тыс. рублей. Подсудимый пытался обжаловать приговор, но его оставили без изменений, он вступил в законную силу.