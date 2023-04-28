Бдительные смотрители

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Водитель большегрузного автомобиля АТУ Виктор Топоров в пути уже восемь часов смены. Впереди — ещё четыре. И всё время нужно быть внимательным: загрузка-выгрузка руды и транспортировка её по карьерным серпантинам — дело сложное. Белазист, как обычно, спокойно управляет машиной, пока за рабочим процессом тихо наблюдают два чёрных «глазка» видеокамер. В отличие от человека они никогда не устают и непрерывно отслеживают состояние водителя. Виктор знает: если вдруг начнёт засыпать, камеры зафиксируют этот момент, а сигнал диспетчеру поможет предотвратить аварию.
Такой мониторинг состояния водителей 220-тонных карьерных автосамосвалов на Лебединском ГОКе внедряют с декабря. Разработкой и установкой автоматизированной системы занимаются IT-специалисты вместе с автотракторным управлением комбината и дирекцией по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.
«Цель — отслеживание физического состояния сотрудников и соблюдение требований охраны труда при вождении. Люди работают по 12 часов, к концу смены накапливается усталость. Если водитель начнёт засыпать за рулём или почувствует недомогание, это может привести к серьёзным последствиям», — поясняет начальник хозяйственной службы АТУ Евгений Селезнев.
Оценка от нейросети
Система устроена просто. В кабине установлены две видеокамеры: одна направлена на лицо водителя, вторая снимает положение его тела. Обе непрерывно передают данные на программно-аппаратный комплекс — системный блок, расположенный за сиденьем.
Программное обеспечение, построенное на основе нейросети, проводит оценку всех действий водителя по заданному алгоритму. На контроле — четыре типа нарушений: закрытые глаза, отклонение головы, курение за рулём или использование мобильного телефона. Обнаружив непорядок, система передаёт соответствующий фрагмент видео диспетчеру по сети. Он сразу увидит, на какой машине произошёл «инцидент».
Кажется, система знает всё: дату и время, когда выявила нарушение, и даже конкретную точку пути, Ф. И. О. водителя, номер БелАЗа. Это позволяет диспетчеру оперативно связаться с работником по рации и принять решение, нужно ли снять сотрудника с рейса. Пока проект проходит тестирование, за параметрами могут следить только руководители подразделения и IT-партнёры.
Обучающаяся система
Разработчики системы мониторинга — восьмёрка специалистов JSA Group.
«Изучив аналоги в России, мы обнаружили, что многие производители таких систем уже перешли на обслуживание легкового транспорта. Готовые решения на рынке ПО есть. Но у нашего производства — своя специфика, свои требования в плане видеофиксации и оперативности обмена данными. Поэтому мы взялись за дело сами, — рассказывает менеджер проектов цифровой трансформации JSA Group Антон Носов. — На разработку ПО потратили семь месяцев. Промышленные испытания, которые мы проводим совместно с АТУ Лебединского ГОКа, позволяют выявить недостатки и исключить ошибки. Периодически выгружаем весь видеоархив для повторного анализа, чтобы по метрикам определять, где система правильно выявила нарушение, а где ошиблась. Планируем довести её до мирового стандарта — не более 10 процентов погрешностей».
В будущем разработчики хотят внедрить новые функции. Например, система проследит, пристёгнут ли ремень безопасности. Добавят и звуковой сигнал, который разбудит водителя, если камера заметит закрытые глаза.
Не наказать, а напомнить
Задача системы мониторинга — не в том, чтобы уличить водителей в нарушениях и затем показательно наказать. Дисциплинарные взыскания будут только при грубых нарушениях. Пока что все случаи фиксируют и обсуждают с работниками индивидуально или на собраниях. Не с целью пожурить, а только лишь напомнить: концентрация внимания за рулём — залог безопасности.
Водитель с 17-летним стажем Виктор Топоров к появлению в кабине новых «гаджетов» отнёсся с пониманием.
«Перед сменами всегда отдыхаю, особенно перед ночной. Работаю, соблюдая все требования охраны труда, — говорит он. — Но и дополнительная подстраховка в виде системы мониторинга лишней не будет. Особенно, если будет сигнал оповещения. Последние два-три часа смены уже тяжеловато становится. Не дай бог глаза на секунду прикроешь — тут система тебя и взбодрит. Считаю, это хорошее дело!».
Пока что комплекс мониторинга тестируют на 10 большегрузах. В этом году планируют дооснастить ещё 28 машин, охватив весь парк 220-тонной техники. А в перспективе систему установят на автобусы и вахтовки, которые доставляют людей на работу и обратно в город, а также курсируют по комбинату.
Евгения Шехирева