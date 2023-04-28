Бдительные смотрители

«Изучив аналоги в России, мы обнаружили, что многие производители таких систем уже перешли на обслуживание легкового транспорта. Готовые решения на рынке ПО есть. Но у нашего производства — своя специфика, свои требования в плане видеофиксации и оперативности обмена данными. Поэтому мы взялись за дело сами, — рассказывает менеджер проектов цифровой трансформации JSA Group Антон Носов. — На разработку ПО потратили семь месяцев. Промышленные испытания, которые мы проводим совместно с АТУ Лебединского ГОКа, позволяют выявить недостатки и исключить ошибки. Периодически выгружаем весь видеоархив для повторного анализа, чтобы по метрикам определять, где система правильно выявила нарушение, а где ошиблась. Планируем довести её до мирового стандарта — не более 10 процентов погрешностей».