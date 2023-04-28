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Акробатов смущает «немужественное» название центра в Белгороде

28 апреля 2023, 17:45
Фото: 1MI
В ходе прямого эфира 28 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков зачитал сразу два обращения против того, чтобы новый спортивный центр на улице Мокроусова называли «Грация». Сильных акробатов смущает такое «немужественное» название.
«Центр не только художественной гимнастики, но спортивной акробатики и прыжков на батуте. Этим видом спорта занимаются и мальчики. Большая просьба пересмотреть название центра. Хочется, чтобы спортивные, мужественные и сильные мальчики занимались не в „Грации“», — написала белгородка по имени Наталья.

По мнению женщины, «Сирень» — более интересное и креативное название для спортивного центра. И оно подходит и мальчикам, и девочкам.

Вячеслав Гладков напомнил, что название «Грация» выбрали по результатам народного голосования в социальных сетях. По такому же принципу назвали «Бригантину Белогорья» — белгородский детский лагерь в Евпатории. Таким же способом определяли приоритетность реконструкции Центрального парка в Белгороде, объекты реконструкции в Старом Осколе. И у губернатора нет права вмешиваться в итоги народного голосования.

«Поэтому договаривайтесь с теми, кто будет заниматься не только батутом и акробатикой, но и художественной гимнастикой. Если это будет совместное решение, с удовольствием примем мнение большинства. Только нужно поторопиться, потому что скоро открытие».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, название для нового спортивного центра художественной гимнастики в Белгороде жители выбралиеще в августе 2022 года. Тогда было решено, что учреждение будет называться «Грация Белогорья». В голосовании поучаствовали больше 8000 человек.

Белгородцы выбрали название для спортивного центра художественной гимнастики
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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Общество#Акробат#Спортивный центр#Название
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