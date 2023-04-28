Акробатов смущает «немужественное» название центра в Белгороде

Вячеслав Гладков напомнил, что название «Грация» выбрали по результатам народного голосования в социальных сетях. По такому же принципу назвали «Бригантину Белогорья» — белгородский детский лагерь в Евпатории. Таким же способом определяли приоритетность реконструкции Центрального парка в Белгороде, объекты реконструкции в Старом Осколе. И у губернатора нет права вмешиваться в итоги народного голосования.