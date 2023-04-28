Акробатов смущает «немужественное» название центра в Белгороде

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
«Центр не только художественной гимнастики, но спортивной акробатики и прыжков на батуте. Этим видом спорта занимаются и мальчики. Большая просьба пересмотреть название центра. Хочется, чтобы спортивные, мужественные и сильные мальчики занимались не в „Грации“», — написала белгородка по имени Наталья.
По мнению женщины, «Сирень» — более интересное и креативное название для спортивного центра. И оно подходит и мальчикам, и девочкам.
Вячеслав Гладков напомнил, что название «Грация» выбрали по результатам народного голосования в социальных сетях. По такому же принципу назвали «Бригантину Белогорья» — белгородский детский лагерь в Евпатории. Таким же способом определяли приоритетность реконструкции Центрального парка в Белгороде, объекты реконструкции в Старом Осколе. И у губернатора нет права вмешиваться в итоги народного голосования.
«Поэтому договаривайтесь с теми, кто будет заниматься не только батутом и акробатикой, но и художественной гимнастикой. Если это будет совместное решение, с удовольствием примем мнение большинства. Только нужно поторопиться, потому что скоро открытие».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, название для нового спортивного центра художественной гимнастики в Белгороде жители выбралиеще в августе 2022 года. Тогда было решено, что учреждение будет называться «Грация Белогорья». В голосовании поучаствовали больше 8000 человек.