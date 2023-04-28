26 белгородских предприятий подали заявки на получение денег для восстановления

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:07
В Белгородской области 26 предприятий, пострадавших от обстрелов, уже подали заявки на получение денег для восстановления бизнеса. Об этом утром 28 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
На помощь в восстановлении бизнеса выделили федеральные деньги. Сумма уже поступила в областной бюджет. Напомним, что речь шла о 800 млн рублей.
Глава региона надеется, что восстановленные предприятия начнут открывать уже в конце года.
Документы на восстановление пострадавшего от обстрела бизнеса принимает региональное минэкономразвития. Полученные деньги можно будет направить в том числе на строительство, ремонт, приобретение сырья или необходимых товаров, но нельзя — на уплату налогов, процентов по займам, кредитам.
В списке пострадавших от обстрелов числится 100 предпринимателей. В основном это бизнесмены из Белгородского района и Шебекинского горокруга.
Первые перечисления по компенсациям могут осуществить уже в мае.