26 белгородских предприятий подали заявки на получение денег для восстановления

Документы на восстановление пострадавшего от обстрела бизнеса принимает региональное минэкономразвития. Полученные деньги можно будет направить в том числе на строительство, ремонт, приобретение сырья или необходимых товаров, но нельзя — на уплату налогов, процентов по займам, кредитам.