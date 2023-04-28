Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Изображение материала

26 белгородских предприятий подали заявки на получение денег для восстановления

28 апреля 2023, 07:05
Фото: 1MI
Федеральные деньги, которые выделили на эти цели, уже поступили в областной бюджет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона рассчитывает, что восстановленные предприятия удастся открыть уже в конце года.
Сюжет
Бизнес

В Белгородской области 26 предприятий, пострадавших от обстрелов, уже подали заявки на получение денег для восстановления бизнеса. Об этом утром 28 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На помощь в восстановлении бизнеса выделили федеральные деньги. Сумма уже поступила в областной бюджет. Напомним, что речь шла о 800 млн рублей.

Глава региона надеется, что восстановленные предприятия начнут открывать уже в конце года.

Документы на восстановление пострадавшего от обстрела бизнеса принимает региональное минэкономразвития. Полученные деньги можно будет направить в том числе на строительство, ремонт, приобретение сырья или необходимых товаров, но нельзя — на уплату налогов, процентов по займам, кредитам.

В списке пострадавших от обстрелов числится 100 предпринимателей. В основном это бизнесмены из Белгородского района и Шебекинского горокруга.

Первые перечисления по компенсациям могут осуществить уже в мае.

На что могут рассчитывать пострадавшие от обстрелов белгородские предприниматели
Узнать подробнее
Читайте также:
Не все предприниматели приняли помощь для восстановления бизнеса после обстреловМинэкономразвития начинает приём документов от пострадавших при обстреле бизнесовГладков ответил белгородцу на просьбу опровергнуть обещания о помощи бизнесу
#Обстрел ВСУ#Бизнес#Предприятия#Заявки#Деньги#Восстановление#Экономика#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Стала известна полная программа фестиваля «Река в цвету» в Белгороде
Сегодня, 09:44
Многолетники - забросили, однолетники - не умеем. Гладков - об озеленении Белгорода
Сегодня, 10:14
Украинский дрон пытался уничтожить УАЗ белгородских пограничников
Сегодня, 08:32
Не оценили «человека-выблеваку»: белгородцы просят закрыть выставку в Старом Осколе
Сегодня, 08:10
Игорь Закотенко и Эдуард Журналёв пообщались с бойцами на передовой в зоне СВО
Сегодня, 09:29
В каких случаях в белгородских школах могут проводить очные допзанятия
Сегодня, 07:09