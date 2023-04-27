Жители пяти квартир в Белгороде не могут вернуться домой после падения авиабомбы

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Основная часть жителей пострадавшего дома №15 по улице Шаландина уже вернулась в свои квартиры. Исключение — владельцы пяти сильно пострадавших квартир. Теперь ведётся подготовка к капитальному ремонту.
Как рассказал мэр Валентин Демидов, самая важная задача — сделать так, чтобы ничего не напоминало о случившемся. Средства на капремонт выделили из регионального бюджета.
Демонтажные работы в пострадавших квартирах продолжаются. В одной из них заменили оконные стёкла. В остальных этого пока не делают, чтобы избежать новых повреждений из-за демонтажа конструкций дома.