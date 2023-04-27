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Жители пяти квартир в Белгороде не могут вернуться домой после падения авиабомбы

27 апреля 2023, 08:28
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Белгородцы из дома на Шаландина, 15 вернулись в квартиры после ЧП с авиабомбой

Вернуться домой пока не могут только владельцы серьёзно пострадавших квартир. Работы здесь продолжаются, рассказал мэр Валентин Демидов.

Основная часть жителей пострадавшего дома №15 по улице Шаландина уже вернулась в свои квартиры. Исключение — владельцы пяти сильно пострадавших квартир. Теперь ведётся подготовка к капитальному ремонту.

Как рассказал мэр Валентин Демидов, самая важная задача — сделать так, чтобы ничего не напоминало о случившемся. Средства на капремонт выделили из регионального бюджета.

Демонтажные работы в пострадавших квартирах продолжаются. В одной из них заменили оконные стёкла. В остальных этого пока не делают, чтобы избежать новых повреждений из-за демонтажа конструкций дома.

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
В Белгороде приступили к капремонту пострадавшего от взрыва дома
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