ВЦИОМ: более 80% опрошенных россиян доверяют обществу «Знание»

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
Более 80% опрошенных россиян доверяют просветительскому обществу «Знание». Это следует из результатов исследования, проведённого организацией и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обществу «Знание» доверяют 84% россиян старше 14 лет. Ещё выше оказался процент доверия среди школьников (87%) и студентов (89%).
«Знание» — общероссийская общественно-государственная просветительская организация. Указ о его создании подписали в 2015 году. Общество занимается просветительской работой, организацией и проведением бесплатных лекций, мероприятий в сфере соцподдержки обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.
Только за два года более 50 млн человек взаимодействовали с организацией в разных формах: смотрели онлайн-трансляции, участвовали в конкурсах и проектах «Знания». Директор общества Максим Древаль отметил, что просветительское общество растёт, постоянно внедряются новые форматы.
Что касается опроса, его провели в марте 2023 года. В нём участвовали 3,6 тыс. россиян старше 14 лет. Респондентов опрашивали по телефону и на улице. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1,2%.