ВЦИОМ: более 80% опрошенных россиян доверяют обществу «Знание»

Только за два года более 50 млн человек взаимодействовали с организацией в разных формах: смотрели онлайн-трансляции, участвовали в конкурсах и проектах «Знания». Директор общества Максим Древаль отметил, что просветительское общество растёт, постоянно внедряются новые форматы.