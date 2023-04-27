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В суды да по районам: в белгородском ЦЭБе рассказали, зачем ему Toyota Camry

27 апреля 2023, 13:35
Фото: 1MI
Центр экологической безопасности (ЦЭБ) берёт в лизинг Toyota Camry на пару лет. Цена вопроса — 5,8 млн рублей. В пресс-службе организации Бел.Ру ответили, почему именно «Тойота» и почему лизинг.

Как пояснили редакции в ЦЭБе, автомобиль в лизинг они приобрели для поездок сотрудников в «отдалённые муниципалитеты области», а также для командировок в другие регионы — в том числе для участия в судебных процессах.

В длительных поездках особенно важна безопасность и исключение поломок на полпути. Toyota Camry — автомобиль долговечный и надёжный, что позволит экономить на ремонтах в будущем.
пресс-служба ЦЭБа

Напомним, что ЦЭБ на госуслугах заказывал услуги по финансовой аренде и лизингу автомобиля Toyota Camry. Один месяц пользования оценивают в 143 тыс. рублей, полная же сумма контракта — 5,8 млн рублей. Разместили закупку 21 апреля этого года. Сроки её исполнения — с 19-го по 30-е числа этого месяца. При этом автомобилем собираются пользоваться не один год.

Белгородский ЦЭБ берёт в лизинг Toyota Camry за 5,8 млн рублей
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