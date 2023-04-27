В суды да по районам: в белгородском ЦЭБе рассказали, зачем ему Toyota Camry

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Как пояснили редакции в ЦЭБе, автомобиль в лизинг они приобрели для поездок сотрудников в «отдалённые муниципалитеты области», а также для командировок в другие регионы — в том числе для участия в судебных процессах.
В длительных поездках особенно важна безопасность и исключение поломок на полпути. Toyota Camry — автомобиль долговечный и надёжный, что позволит экономить на ремонтах в будущем.
пресс-служба ЦЭБа
Напомним, что ЦЭБ на госуслугах заказывал услуги по финансовой аренде и лизингу автомобиля Toyota Camry. Один месяц пользования оценивают в 143 тыс. рублей, полная же сумма контракта — 5,8 млн рублей. Разместили закупку 21 апреля этого года. Сроки её исполнения — с 19-го по 30-е числа этого месяца. При этом автомобилем собираются пользоваться не один год.