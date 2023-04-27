В суды да по районам: в белгородском ЦЭБе рассказали, зачем ему Toyota Camry

Напомним, что ЦЭБ на госуслугах заказывал услуги по финансовой аренде и лизингу автомобиля Toyota Camry. Один месяц пользования оценивают в 143 тыс. рублей, полная же сумма контракта — 5,8 млн рублей. Разместили закупку 21 апреля этого года. Сроки её исполнения — с 19-го по 30-е числа этого месяца. При этом автомобилем собираются пользоваться не один год.