В ФСБ рассказали о новом приговоре белгородского суда за госизмену

В отношении фигуранта возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России («Государственная измена»). Мужчину признали виновным и приговорили к четырём годам лишения свободы с ограничением на один год. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.