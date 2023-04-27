В ФСБ рассказали о новом приговоре белгородского суда за госизмену

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который пытался незаконно пересечь госграницу. Он планировал перейти на сторону ВСУ и участвовать в боях против ВС РФ в составе украинского вооружённого формирования «Легион „Свобода России“»*.
В отношении фигуранта возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России («Государственная измена»). Мужчину признали виновным и приговорили к четырём годам лишения свободы с ограничением на один год. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Осуждённый свою вину признал. Приговор суда не вступил в законную силу.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.