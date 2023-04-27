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В ФСБ рассказали о новом приговоре белгородского суда за госизмену

27 апреля 2023, 14:36
Фото: 1MI
Мужчина незаконно пытался пересечь границу и вступить в запрещённое в РФ формирование. Его задержали белгородские силовики. Суд уже вынес приговор, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
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ФСБ

В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который пытался незаконно пересечь госграницу. Он планировал перейти на сторону ВСУ и участвовать в боях против ВС РФ в составе украинского вооружённого формирования «Легион „Свобода России“»*.

В отношении фигуранта возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России («Государственная измена»). Мужчину признали виновным и приговорили к четырём годам лишения свободы с ограничением на один год. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Осуждённый свою вину признал. Приговор суда не вступил в законную силу.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

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#Госизмена#ФСБ#Запрещённое формирование#Уголовное дело#Суд#Происшествия#Белгородская область
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