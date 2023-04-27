В Белгородской области рассмотрят возможность проведения выпускных балов

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Во время эфира белгородка спросила о формате проведения выпускных балов в приграничных школах: «Выпускной бал в сложившейся ситуации устраивать неправильно. Но учащиеся приграничных населённых пунктов тогда совсем останутся без выпускного. Ведь выпускной в школе — это яркое и запоминающееся событие в жизни детей».
Андрей Милёхин подчеркнул, что понимает значимость таких событий, как выпускной и последний звонок, но жизнь и безопасность — это базовые ценности.
Ориентируясь на конкретно сложившуюся оперативную обстановку, мы предпринимаем все максимальные усилия для сохранения первой главной и базовой ценности — обеспечить безопасность жизни и здоровья наших детей. Если ситуация будет позволять, то мы, безусловно, рассмотрим все максимально возможные форматы проведения последних звонков и выпускных.
Андрей Милёхин