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В Белгородской области рассмотрят возможность проведения выпускных балов

27 апреля 2023, 14:05
Фото: 1MI
Вопрос о проведении школьных последних звонков и выпускных задали министру образования области Андрею Милёхину во время прямого эфира.
Сюжет
Школы

Во время эфира белгородка спросила о формате проведения выпускных балов в приграничных школах: «Выпускной бал в сложившейся ситуации устраивать неправильно. Но учащиеся приграничных населённых пунктов тогда совсем останутся без выпускного. Ведь выпускной в школе — это яркое и запоминающееся событие в жизни детей».

Андрей Милёхин подчеркнул, что понимает значимость таких событий, как выпускной и последний звонок, но жизнь и безопасность — это базовые ценности.

Ориентируясь на конкретно сложившуюся оперативную обстановку, мы предпринимаем все максимальные усилия для сохранения первой главной и базовой ценности — обеспечить безопасность жизни и здоровья наших детей. Если ситуация будет позволять, то мы, безусловно, рассмотрим все максимально возможные форматы проведения последних звонков и выпускных.
Андрей Милёхин
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#Алина Харина#Выпускной вечер#Общество#Школы#Белгородская область#Андрей Милёхин
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