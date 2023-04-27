В Белгородской области рассмотрят возможность проведения выпускных балов

Во время эфира белгородка спросила о формате проведения выпускных балов в приграничных школах: «Выпускной бал в сложившейся ситуации устраивать неправильно. Но учащиеся приграничных населённых пунктов тогда совсем останутся без выпускного. Ведь выпускной в школе — это яркое и запоминающееся событие в жизни детей».