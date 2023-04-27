Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Изображение материала

Белгородец подорвался на снаряде во дворе собственного дома

27 апреля 2023, 09:55
Фото: Bel.ru
Трагедия произошла в Курасовке Ивнянского района. Мужчина распиливал снаряды времён Великой Отечественной войны прямо во дворе дома. На месте происшествия проходят следственные мероприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Взрыв

В Ивнянском районе произошло ЧП. В дворе дома в селе Курасовка мужчина распилил снаряды времён Великой Отечественной войны. Закончилось всё детонацией одного из боеприпасов. Мужчина погиб. 

На месте происшествия уже работают глава района Игорь Щепин, а также оперативные службы. Специалисты проводят следственные мероприятия. 

Это не первое подобное происшествие с начала апреля. В начале месяца в Новооскольском горокруге двое 17-летних парней пытались разобрать ржавый боеприпас времён Великой Отечественной, который нашли при уборке огорода. В итоге он взорвался. Один пострадавший отделался лёгкой контузией. У второго были осколочные ранения обеих ног и левой руки, его направили на лечение в Москву

Белгородские подростки подорвались на снаряде
Узнать подробнее
Читайте также:
Подорвавшегося на снаряде белгородского подростка отправят в Москву на лечениеПодорвавшегося на опасном предмете 14-летнего белгородца продолжат лечить в МосквеВ Белгородском районе 14-летний парень подорвался на взрывоопасном предмете
#Боеприпасы#Снаряд#Детонация#Взрыв#Погибший#Происшествия#Белгородская область#Ивнянский район#Вячеслав Гладков#Игорь Щепин
Подпишитесь
Молодой белгородец погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО
Сегодня, 07:38
Жители пяти квартир в Белгороде не могут вернуться домой после падения авиабомбы
Сегодня, 08:28
В белгородском «Салюте» прокомментировали участие в скандальном футбольном матче
Сегодня, 09:40
Два автомобиля с сумками с гранатами остановили пограничники в Белгородской области
Сегодня, 07:04
Обстрел под Белгородом: пострадала женщина, есть разрушения сельхозпредприятия
Сегодня, 08:52