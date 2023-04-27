Белгородец подорвался на снаряде во дворе собственного дома

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В Ивнянском районе произошло ЧП. В дворе дома в селе Курасовка мужчина распилил снаряды времён Великой Отечественной войны. Закончилось всё детонацией одного из боеприпасов. Мужчина погиб.
На месте происшествия уже работают глава района Игорь Щепин, а также оперативные службы. Специалисты проводят следственные мероприятия.
Это не первое подобное происшествие с начала апреля. В начале месяца в Новооскольском горокруге двое 17-летних парней пытались разобрать ржавый боеприпас времён Великой Отечественной, который нашли при уборке огорода. В итоге он взорвался. Один пострадавший отделался лёгкой контузией. У второго были осколочные ранения обеих ног и левой руки, его направили на лечение в Москву.