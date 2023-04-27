Белгородец подорвался на снаряде во дворе собственного дома

Это не первое подобное происшествие с начала апреля. В начале месяца в Новооскольском горокруге двое 17-летних парней пытались разобрать ржавый боеприпас времён Великой Отечественной, который нашли при уборке огорода. В итоге он взорвался. Один пострадавший отделался лёгкой контузией. У второго были осколочные ранения обеих ног и левой руки, его направили на лечение в Москву.