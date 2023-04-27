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В белгородском «Салюте» прокомментировали участие в скандальном футбольном матче

27 апреля 2023, 09:40
Фото: 1MI
«Салют» поделился своей позицией об участии в матче с «СКА-Хабаровск-2 » на фоне разгоревшегося скандала. В пресс-службе белгородского клуба заверили, что не знали о договорном характере игры, сообщает РИА «Новости».
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Футбол

В ФК «Салют» заявили, что не подозревали о договорном характере матча с командой «СКА-Хабаровск-2 ». Представители пресс-службы белгородского клуба заявили, что матч каких-либо подозрений не вызвал, так как голы были забиты после ошибок соперника.
«Салют» назвал причины победы и ошибочных действий «СКА-Хабаровск-2» — молодой возраст игроков и натуральное покрытие поля вместо искусственного.

Зимой представители экспертной команды обратились к белгородцам с просьбой предоставить видеоматериалы со спорного матча. Искали запись, когда некто подходил к скамейке соперника и давал указания. По версии Telegram-канала Baza, футболисты «Ессентуков» приехали на матч и с трибун передавали условные сигналы игрокам команды «СКА-Хабаровск-2», а также отправляли им сообщения в перерыве.

Однако срок хранения видеоматериалов истёк, в предоставленных «Салютом» видеофайлах нужного фрагмента не осталось. Тем не менее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес положительный вердикт и пожизненно отстранил от футбольной деятельности четверых игроков клубов «СКА-Хабаровск-2» и «Ессентуки».

Напомним, что инцидент произошёл на матче первенства Второй лиги 20 октября 2022 года. Встреча завершилась победой белгородцев 3:1.

РФС признал договорным матч между белгородским «Салютом» и «СКА‑Хабаровск‑2»
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#Анастасия Афанасенко#Футбол#Рфс#Договорной матч#Скандал#Спорт#Белгород#Ессентуки#Хабаровск
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