В белгородском «Салюте» прокомментировали участие в скандальном футбольном матче

Зимой представители экспертной команды обратились к белгородцам с просьбой предоставить видеоматериалы со спорного матча. Искали запись, когда некто подходил к скамейке соперника и давал указания. По версии Telegram-канала Baza, футболисты «Ессентуков» приехали на матч и с трибун передавали условные сигналы игрокам команды «СКА-Хабаровск-2», а также отправляли им сообщения в перерыве.