В белгородском «Салюте» прокомментировали участие в скандальном футбольном матче

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В ФК «Салют» заявили, что не подозревали о договорном характере матча с командой «СКА-Хабаровск-2 ». Представители пресс-службы белгородского клуба заявили, что матч каких-либо подозрений не вызвал, так как голы были забиты после ошибок соперника.
«Салют» назвал причины победы и ошибочных действий «СКА-Хабаровск-2» — молодой возраст игроков и натуральное покрытие поля вместо искусственного.
Зимой представители экспертной команды обратились к белгородцам с просьбой предоставить видеоматериалы со спорного матча. Искали запись, когда некто подходил к скамейке соперника и давал указания. По версии Telegram-канала Baza, футболисты «Ессентуков» приехали на матч и с трибун передавали условные сигналы игрокам команды «СКА-Хабаровск-2», а также отправляли им сообщения в перерыве.
Однако срок хранения видеоматериалов истёк, в предоставленных «Салютом» видеофайлах нужного фрагмента не осталось. Тем не менее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес положительный вердикт и пожизненно отстранил от футбольной деятельности четверых игроков клубов «СКА-Хабаровск-2» и «Ессентуки».
Напомним, что инцидент произошёл на матче первенства Второй лиги 20 октября 2022 года. Встреча завершилась победой белгородцев 3:1.