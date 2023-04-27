В белгородском минобре рассказали, кому необходимо сдавать ЕГЭ по базовой математике

Во время прямого эфира у министра образования Белгородской области Андрея Милёхина спросили, почему школьники обязаны сдавать базовую математику, если она не нужна для поступления в вуз: «Было сказано, что человек, выбирающий ЕГЭ, сдаёт только те предметы, которые необходимы для поступления. Никому не нужна базовая математика для поступления, но мы всё равно обязаны её сдавать».