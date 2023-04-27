В белгородском минобре рассказали, кому необходимо сдавать ЕГЭ по базовой математике

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Во время прямого эфира у министра образования Белгородской области Андрея Милёхина спросили, почему школьники обязаны сдавать базовую математику, если она не нужна для поступления в вуз: «Было сказано, что человек, выбирающий ЕГЭ, сдаёт только те предметы, которые необходимы для поступления. Никому не нужна базовая математика для поступления, но мы всё равно обязаны её сдавать».
Андрей Милёхин напомнил, что если выпускник не будет сдавать ЕГЭ, то и базовую математику он не сдаёт, потому что не сдаёт экзамены. Если же одиннадцатиклассник планирует сдавать ЕГЭ, то по действующему законодательству он должен сдавать два обязательных предмета — русский и математику, которая делится на профильный и базовый уровень.
Ещё раз — если выпускник сдаёт ЕГЭ, то он должен сдавать математику, базовую или профильную — его выбор. Он может сдавать экзамены по выбору, которые потом пригодятся ему при поступлении. Два обязательных предмета по закону, всё остальное — по выбору.
Андрей Милёхин
Напомним, что в Белгородской области 3208 школьников обучается в дистанционном формате. Им сдавать итоговую аттестацию можно в нескольких вариантах: без ЕГЭ (В этом случае в аттестат пойдут оценки, посчитанные на основе среднего арифметического полугодовых и годовых оценок в 10-11-х классах) и по итогам ЕГЭ (проведут его по расписанию с 26 мая по 1 июля в классическом формате, обеспечив необходимую безопасность).
Особый порядок государственной аттестации будет действовать в 284 школах области. Минпросвещения уже утвердило соответствующий перечень для приграничных регионов.