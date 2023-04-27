В белгородском МФЦ поделились графиком работы в майские праздники

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Работа белгородского МФЦ изменится из-за предстоящих праздников — Дня Весны и Труда, а также Дня Победы. В министерстве цифрового развития сообщили актуальные дни приёма посетителей.
1 мая — праздничный выходной день. В этот день отделения работать не будут.
Обратиться за услугой в МФЦ можно в рабочие дни — со 2 по 5 мая включительно.
6, 7, 8 и 9 мая отделения не будут принимать клиентов в связи с празднованием Дня Победы. После длинных праздничных выходных МФЦ продолжит работу по прежнему графику.
Также напомним, что в праздничные дни, начиная уже с этих выходных, нельзя будет проехать по некоторым участкам дорог — движение перекроют для проведения праздничных мероприятий.