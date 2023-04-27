Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Изображение материала

В белгородском МФЦ поделились графиком работы в майские праздники

27 апреля 2023, 14:04
Фото: 1MI
Отделения белгородского МФЦ изменят график приёма граждан в связи с предстоящими праздниками. Пять дней отделения работать не будут, предупредили в пресс-службе регионального правительства.

Работа белгородского МФЦ изменится из-за предстоящих праздников — Дня Весны и Труда, а также Дня Победы. В министерстве цифрового развития сообщили актуальные дни приёма посетителей.

1 мая — праздничный выходной день. В этот день отделения работать не будут.
Обратиться за услугой в МФЦ можно в рабочие дни — со 2 по 5 мая включительно.

6, 7, 8 и 9 мая отделения не будут принимать клиентов в связи с празднованием Дня Победы. После длинных праздничных выходных МФЦ продолжит работу по прежнему графику.

Также напомним, что в праздничные дни, начиная уже с этих выходных, нельзя будет проехать по некоторым участкам дорог — движение перекроют для проведения праздничных мероприятий.

В Белгороде перекроют движение в центре из-за фестиваля «Река в цвету»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде открылся новый мини-офис МФЦБесплатные психологи МФЦ провели в Белгороде почти 60 консультаций
#Анастасия Афанасенко#МФЦ#График работы#Майские праздники#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
В суды да по районам: в белгородском ЦЭБе рассказали, зачем ему Toyota Camry
Сегодня, 13:35
Белгородец подорвался на снаряде во дворе собственного дома
Сегодня, 09:55
Жители пяти квартир в Белгороде не могут вернуться домой после падения авиабомбы
Сегодня, 08:28
С белгородского «Газпрома» взыскали 28 млн рублей за жильё пострадавшим от взрыва
Сегодня, 13:52
«Успокойте соседей». Гладков вручил ключи ещё 42 белгородским семьям-переселенцам
Сегодня, 14:48
Обстрел под Белгородом: пострадала женщина, есть разрушения сельхозпредприятия
Сегодня, 08:52