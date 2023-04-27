В Белгороде смонтировали понтонную сцену на Везёлке

Напомним, фестиваль «Река в цвету» продлится три дня — с 29 апреля по 1 мая. Парк Победы и набережную Везёлки украсят арт-инсталляциями из растений. Мероприятия проведут в парке «Котофей», который разделят на несколько локаций.