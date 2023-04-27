В Белгороде смонтировали понтонную сцену на Везёлке

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Понтонную сцену на Везёлке смонтировали. Её устанавливают к фестивалю «Река в цвету». Теперь сцену перемещают к центральной набережной. Работы над ней завершаются.
27 апреля строители закончат работы над деревянным настилом и закрепят якорные конструкции. После этого сценой займутся озеленители. Её украсят композициями из различных цветов: гортензий, вербен, ампельных петуний, бакоп. В общей сложности используют 240 цветов.
Сцену на воде решили установить для оркестра. Ранее стало известно, что на это готовы были потратить 3,1 млн рублей. Состоит сцена из понтонных секций, берегового трапа и леерного канатного ограждения.
Напомним, фестиваль «Река в цвету» продлится три дня — с 29 апреля по 1 мая. Парк Победы и набережную Везёлки украсят арт-инсталляциями из растений. Мероприятия проведут в парке «Котофей», который разделят на несколько локаций.