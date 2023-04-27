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В Белгороде смонтировали понтонную сцену на Везёлке

27 апреля 2023, 09:23
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Сцену перемещают к центральном набережной. Она почти готова. Вскоре к работам приступят озеленители, сообщили в мэрии.

Понтонную сцену на Везёлке смонтировали. Её устанавливают к фестивалю «Река в цвету». Теперь сцену перемещают к центральной набережной. Работы над ней завершаются.

27 апреля строители закончат работы над деревянным настилом и закрепят якорные конструкции. После этого сценой займутся озеленители. Её украсят композициями из различных цветов: гортензий, вербен, ампельных петуний, бакоп. В общей сложности используют 240 цветов.

Сцену на воде решили установить для оркестра. Ранее стало известно, что на это готовы были потратить 3,1 млн рублей. Состоит сцена из понтонных секций, берегового трапа и леерного канатного ограждения.

Напомним, фестиваль «Река в цвету» продлится три дня — с 29 апреля по 1 мая. Парк Победы и набережную Везёлки украсят арт-инсталляциями из растений. Мероприятия проведут в парке «Котофей», который разделят на несколько локаций.

Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Что ожидает белгородцев на новом фестивале «Река в цвету»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Фестиваль#Цветы#Сцена#Понтонная сцена#Монтаж#Река в цвету
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