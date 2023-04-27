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В Белгороде перекроют движение в центре из-за фестиваля «Река в цвету»

27 апреля 2023, 12:23
Фото: 1MI
В период с 29 апреля по 1 мая в областном центре запретят движение на некоторых участках. Автомобилистов просят искать пути объезда. Об этом сообщили в городской администрации.

В Белгороде с 29 апреля по 1 мая из-за проведения фестиваля «Река в цвету» ограничат движение автомобилей. Два участка дорог около парка «Котофей» будут перекрыты с 7:00 29 апреля и до окончания мероприятий.

Также с 23:00 28 апреля на указанных участках ограничат стоянку машин. Автомобилистам рекомендуют заранее продумать маршруты для проезда.

Напомним, на цветочном фестивале обещают провести мастер-классы, игры и ряд других мероприятий. Их организуют в парке «Котофей». Площадку разделят на несколько локаций.

Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
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#Наталья Корявых#Белгород#Белгородская область#Река в цвету#Новости Белгорода#Город#Фестиваль#Движение#Ограничение движения#Перекрытие дорог
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