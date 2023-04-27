В Белгороде перекроют движение в центре из-за фестиваля «Река в цвету»

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В Белгороде с 29 апреля по 1 мая из-за проведения фестиваля «Река в цвету» ограничат движение автомобилей. Два участка дорог около парка «Котофей» будут перекрыты с 7:00 29 апреля и до окончания мероприятий.
Также с 23:00 28 апреля на указанных участках ограничат стоянку машин. Автомобилистам рекомендуют заранее продумать маршруты для проезда.
Напомним, на цветочном фестивале обещают провести мастер-классы, игры и ряд других мероприятий. Их организуют в парке «Котофей». Площадку разделят на несколько локаций.