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В Белгороде отметили дату присвоения почётного звания «Город воинской славы»

27 апреля 2023, 12:27
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Важное для областного центра событие произошло 16 лет назад. Тогда Белгород стал первым городом, которому присвоили почётное звание, напомнили в мэрии.

Дату присвоения Белгороду почётного звания «Город воинской славы» отмечают жители областного центра. По традиции к стеле на Соборной площади и к Вечному огню возложили цветы первые лица города и региона.

«Городом воинской славы» Белгород официально стал 16 лет назад. Почётное звание столице региона присвоил президент Владимир Путин.

Напомним, что в минувшем году в преддверии Дня России Белгороду вручили Меч Победы как городу воинской славы. Тогда его получил экс-мэр Антон Иванов. Меч планировали передать музею-диораме.

Памятный символ вручили и ещё одному городу воинской славы в регионе — Старому Осколу.

Белгороду передали Меч Победы
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#Город воинской славы#Почётное звание#Стела#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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