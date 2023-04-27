В Белгороде отметили дату присвоения почётного звания «Город воинской славы»

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Дату присвоения Белгороду почётного звания «Город воинской славы» отмечают жители областного центра. По традиции к стеле на Соборной площади и к Вечному огню возложили цветы первые лица города и региона.
«Городом воинской славы» Белгород официально стал 16 лет назад. Почётное звание столице региона присвоил президент Владимир Путин.
Напомним, что в минувшем году в преддверии Дня России Белгороду вручили Меч Победы как городу воинской славы. Тогда его получил экс-мэр Антон Иванов. Меч планировали передать музею-диораме.
Памятный символ вручили и ещё одному городу воинской славы в регионе — Старому Осколу.