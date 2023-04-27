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В Белгороде определили подрядчика для реконструкции Центрального парка

27 апреля 2023, 08:36
Фото: мэрия Белгорода
Работами займётся «Белгороддорстрой». Сумма контракта составила 321 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Стало известно, кто займётся реконструкцией Центрального парка в Белгороде. Поставщика определили. Им стало ООО «Белгороддорстрой». Сумма контракта составила 321 млн рублей.

Заказчиком выступало управление капитального строительства при городской администрации. Исполнителя выбрали накануне.

В рамках работ подрядчик должен выполнить устройство инженерных сетей. Речь о наружном освещении, электроснабжении, кабельной канализации, системах видеонаблюдения и оповещения, наружных сетях связи, водопроводе, канализации, поливе, тепловой сети и газоснабжении.

Ранее сообщалось, что власти планировали привлечь к реконструкции подрядчика, который завершит первый этап работ до конца года. Разрабатывало проект московское бюро Wowhaus Олега Шапиро и Дмитрия Ликина. Проводить обновление собираются в два этапа.

Реконструкция Центрального парка в Белгороде: сколько на неё потратят и что планируют
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