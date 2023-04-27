В Белгороде определили подрядчика для реконструкции Центрального парка

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Стало известно, кто займётся реконструкцией Центрального парка в Белгороде. Поставщика определили. Им стало ООО «Белгороддорстрой». Сумма контракта составила 321 млн рублей.
Заказчиком выступало управление капитального строительства при городской администрации. Исполнителя выбрали накануне.
В рамках работ подрядчик должен выполнить устройство инженерных сетей. Речь о наружном освещении, электроснабжении, кабельной канализации, системах видеонаблюдения и оповещения, наружных сетях связи, водопроводе, канализации, поливе, тепловой сети и газоснабжении.
Ранее сообщалось, что власти планировали привлечь к реконструкции подрядчика, который завершит первый этап работ до конца года. Разрабатывало проект московское бюро Wowhaus Олега Шапиро и Дмитрия Ликина. Проводить обновление собираются в два этапа.