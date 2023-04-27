В Белгороде определили подрядчика для реконструкции Центрального парка

Ранее сообщалось, что власти планировали привлечь к реконструкции подрядчика, который завершит первый этап работ до конца года. Разрабатывало проект московское бюро Wowhaus Олега Шапиро и Дмитрия Ликина. Проводить обновление собираются в два этапа.