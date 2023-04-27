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Утро четверга в Белгородской области началось с обстрела

27 апреля 2023, 06:49
Фото: Bel.ru

Терезовка в Белгородской области попала под огонь ВСУ

Жителей села в Шебекинском горокруге просят уйти в укрытия. Официальных подробностей происшествия пока нет.
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Обстрел

Терезовка в Шебекинском горокруге попала под обстрел ВСУ. Соответствующее оповещение от МЧС белгородцы получили в районе 09:40. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения.

Накануне под обстрел попали как минимум три населённых пункта. Под огнём был Шебекинский горокруг: сёла Архангельское и Новая Таволжанка, посёлок Красный. При обстреле последнего пострадали два частных дома.

Помимо этого, некоторые источники сообщали, что при одном из обстрелов был ранен водитель экскаватора. Официального подтверждения этой информации не было.

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Терезовка#Инна Рогова
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