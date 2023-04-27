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«Успокойте соседей». Гладков вручил ключи ещё 42 белгородским семьям-переселенцам

27 апреля 2023, 14:48
Фото: Bel.ru
27 апреля в задании белгородской филармонии губернатор Вячеслав Гладков выдал ключи от нового жилья ещё 42 семьям — вынужденным переселенцам из приграничных областей. Рассказываем, как это было.

Ключи вручал Гладков лично. По его словам, в регионе есть уже 700 семей, которые понимают, в какие квартиры и дома они въедут. Остаётся также чуть более 500 семей, которые тоже получили приглашение на въезд, но пока определяются с местом. Рассказал Гладков и о планах на жильё, которое осталось в пострадавших от огня ВСУ сёлах.

Я надеюсь, что после окончания СВО мы заключим договор на восстановление домов без государственной помощи, в течение трёх-четырёх лет. Я надеюсь, сейчас основные моменты мы проговорим. Это решение для большей части жителей, но не для всех. Потому что есть разрушенное жильё, и оно так и останется разрушенным.
Вячеслав Гладков

Отметим, что новое жилье белгородцы получают бесплатно взамен старого. Сегодня ключи вручили 42 семьям: некоторые от волнения не могли сказать ни слова и даже забывали пожать Гладкову руку, другие же долго и проникновенно губернатору что-то рассказывали, кивая и улыбаясь. Но, в любом случае, это был их день — и люди были благодарны.

Фото: Bel.ru

Ключи получили жители Белгородского и Краснояружского районов, Шебекинского и Валуйского горокругов. В конце Гладков обратился к переселенцам с необычной, но по-своему милой просьбой.

Понимаю, что ваши соседи, жители сёл, где ввели ЧС, будут ещё больше переживать: «Соседи получили, а я? Всё пропало, деньги кончились, всё будет плохо». Успокойте их. Это поручение, которое дал президент. Деньги мы получили. Мы не хотим сделать плохо. Переживать, что им не досталось, — не стоит. По каждому человеку мы отчитываемся перед президентом.
Вячеслав Гладков
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