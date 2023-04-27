«Успокойте соседей». Гладков вручил ключи ещё 42 белгородским семьям-переселенцам

Ключи вручал Гладков лично. По его словам, в регионе есть уже 700 семей, которые понимают, в какие квартиры и дома они въедут. Остаётся также чуть более 500 семей, которые тоже получили приглашение на въезд, но пока определяются с местом. Рассказал Гладков и о планах на жильё, которое осталось в пострадавших от огня ВСУ сёлах.