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Упавшую газовую трубу в Белгородской области отремонтируют к середине мая

27 апреля 2023, 17:16
Фото: 1MI
Упала труба в Ракитянском районе ещё два месяца назад, рассказал губернатору местный житель.

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратился один из жителей хутора Семейный Ракитянского района. Белгородец рассказал губернатору, что в населённом пункте два месяца назад упала газовая труба, однако к её ремонту никто до сих пор не приступил.

Глава региона выслушал вопрос и сообщил, что решить проблему планируется к середине мая.

Труба там не совсем упала, но, по словам главы района, проблема есть. Силами газовых служб проблему постараются решить к середине мая. Глава района будет следить за этим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Газовая труба#Ремонт#Общество#Белгородская область#Ракитянский район#Вячеслав Гладков
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