Упавшую газовую трубу в Белгородской области отремонтируют к середине мая

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратился один из жителей хутора Семейный Ракитянского района. Белгородец рассказал губернатору, что в населённом пункте два месяца назад упала газовая труба, однако к её ремонту никто до сих пор не приступил.