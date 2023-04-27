Упавшую газовую трубу в Белгородской области отремонтируют к середине мая

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратился один из жителей хутора Семейный Ракитянского района. Белгородец рассказал губернатору, что в населённом пункте два месяца назад упала газовая труба, однако к её ремонту никто до сих пор не приступил.
Глава региона выслушал вопрос и сообщил, что решить проблему планируется к середине мая.
Труба там не совсем упала, но, по словам главы района, проблема есть. Силами газовых служб проблему постараются решить к середине мая. Глава района будет следить за этим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области