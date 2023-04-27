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УК привела в порядок подвал дома в Белгороде после публикации Бел.Ру

27 апреля 2023, 06:59
Фото: Bel.ru
На затопленный подвал жители многоэтажки жаловались около двух недель. На ситуацию обратили внимание после публикации Бел.Ру.
Сюжет
УК

Несколько дней назад мы писали о том, что в подъезде №2 по улице Есенина, 20а в Белгороде затоплен подвал, который, при необходимости, люди должны использовать в качестве укрытия. Причём помещение затопило канализационными стоками, которые издавали характерный запах.

Жители дома утверждали, что в свою управляющую компанию они обращались с 10 апреля. Но безуспешно. Журналисты Бел.Ру также попытались пообщаться с представителями «УК по ЖКО-25», которая обслуживает данный дом. Однако комментарий получить не удалось.

После публикации на ситуацию отреагировал начальник управления госжилнадзора области Михаил Бредихин. Он сообщил, что УК в канализационной системе устранила засор и предотвратила аварийную ситуацию на сетях холодного водоснабжения. В настоящее время проводятся работы по осушению подвала.

Фото: Ответ Михаила Бредихина во "ВКонтакте"
Белгородцы вместо укрытия получили затопленный канализационными стоками подвал
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