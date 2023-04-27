УК привела в порядок подвал дома в Белгороде после публикации Бел.Ру

Несколько дней назад мы писали о том, что в подъезде №2 по улице Есенина, 20а в Белгороде затоплен подвал, который, при необходимости, люди должны использовать в качестве укрытия. Причём помещение затопило канализационными стоками, которые издавали характерный запах.