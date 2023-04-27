УК привела в порядок подвал дома в Белгороде после публикации Бел.Ру

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Несколько дней назад мы писали о том, что в подъезде №2 по улице Есенина, 20а в Белгороде затоплен подвал, который, при необходимости, люди должны использовать в качестве укрытия. Причём помещение затопило канализационными стоками, которые издавали характерный запах.
Жители дома утверждали, что в свою управляющую компанию они обращались с 10 апреля. Но безуспешно. Журналисты Бел.Ру также попытались пообщаться с представителями «УК по ЖКО-25», которая обслуживает данный дом. Однако комментарий получить не удалось.
После публикации на ситуацию отреагировал начальник управления госжилнадзора области Михаил Бредихин. Он сообщил, что УК в канализационной системе устранила засор и предотвратила аварийную ситуацию на сетях холодного водоснабжения. В настоящее время проводятся работы по осушению подвала.