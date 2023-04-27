Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Изображение материала

У белгородца в приграничье нашли тайник с оружием и патронами

27 апреля 2023, 11:40
Фото: 1MI
Против жителя области возбудили уголовное дело. Его на год ограничили в свободе, сообщили в региональном УФСБ.
Сюжет
ФСБ

У жителя Валуек обнаружили в тайнике автомат, ружьё и патроны. Сотрудники управления ФСБ по региону пресекли деятельность мужчины, причастного к незаконному обороту огнестрельного оружия.

В тайнике у жителя региона нашли автомат Калашникова и четыре магазина к нему, а также двуствольное ружьё и более 50 патронов. По итогам проверки указанное оружие оказалось пригодным к стрельбе.

Найденное у белгородца изъяли. Против мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к году ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала двоих белгородцев, которые купили автоматы и патроны у военных. Оружие они планировали сбыть неустановленным лицам. Им грозит до пяти лет колонии.

ФСБ задержала двоих белгородцев, купивших автоматы и патроны у военных
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец незаконно приобрёл у военнослужащего автомат и четыре гранатыБелгородца поймали на незаконном сбыте автомата и патроновБелгородец с инвалидностью хранил в своём доме автомат Калашникова с 30 патронами
#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйки#ФСБ#Происшествия#Автомат#Ружьё#Патроны#Оружие#Уголовное дело#Суд
Подпишитесь
В суды да по районам: в белгородском ЦЭБе рассказали, зачем ему Toyota Camry
Сегодня, 13:35
Белгородец подорвался на снаряде во дворе собственного дома
Сегодня, 09:55
Жители пяти квартир в Белгороде не могут вернуться домой после падения авиабомбы
Сегодня, 08:28
С белгородского «Газпрома» взыскали 28 млн рублей за жильё пострадавшим от взрыва
Сегодня, 13:52
«Успокойте соседей». Гладков вручил ключи ещё 42 белгородским семьям-переселенцам
Сегодня, 14:48
Обстрел под Белгородом: пострадала женщина, есть разрушения сельхозпредприятия
Сегодня, 08:52