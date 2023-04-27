У белгородца в приграничье нашли тайник с оружием и патронами

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
У жителя Валуек обнаружили в тайнике автомат, ружьё и патроны. Сотрудники управления ФСБ по региону пресекли деятельность мужчины, причастного к незаконному обороту огнестрельного оружия.
В тайнике у жителя региона нашли автомат Калашникова и четыре магазина к нему, а также двуствольное ружьё и более 50 патронов. По итогам проверки указанное оружие оказалось пригодным к стрельбе.
Найденное у белгородца изъяли. Против мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к году ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала двоих белгородцев, которые купили автоматы и патроны у военных. Оружие они планировали сбыть неустановленным лицам. Им грозит до пяти лет колонии.