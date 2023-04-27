Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
На улицах Орла заметили большое количество «странной рекламы», спекулирующей на орловских писателях. В издании предположили, что это как-то связано с предстоящими выборами, а «политические силы используют борьбу за чистоту и экологию в своих целях».
Орёл заполонили баннеры с изображением писателей и известного актёра с цитатами. Рекламе искренне удивляются некоторые горожане. Например, одна из местных жительниц считает вопиющей пошлостью данную «социальную» агитацию.
В рекламе задействовали даже голливудских актёров. Леонардо Ди Каприо на изображении с улыбкой несёт мешки с мусором.
«Древние греки недаром говорили, что последний и высший дар богов человеку — чувство меры», — писал Тургенев, словно предвидя, чем будут заниматься его потомки.