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«Тургенев за экологию»: в Черноземье появилась реклама со спекуляцией на писателях

27 апреля 2023, 14:40
Фото: Орелtimes
Улицы Орла полны рекламы экологической направленности со спекуляцией на известных орловцах. Однако не все горожане оценили такой креатив, сообщает «Орелtimes».
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На улицах Орла заметили большое количество «странной рекламы», спекулирующей на орловских писателях. В издании предположили, что это как-то связано с предстоящими выборами, а «политические силы используют борьбу за чистоту и экологию в своих целях».

Орёл заполонили баннеры с изображением писателей и известного актёра с цитатами. Рекламе искренне удивляются некоторые горожане. Например, одна из местных жительниц считает вопиющей пошлостью данную «социальную» агитацию.

В рекламе задействовали даже голливудских актёров. Леонардо Ди Каприо на изображении с улыбкой несёт мешки с мусором.

«Древние греки недаром говорили, что последний и высший дар богов человеку — чувство меры», — писал Тургенев, словно предвидя, чем будут заниматься его потомки.

Фото: Орелtimes
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#Наталья Корявых#Орёл#Общество#Город#Реклама#Социальная реклама#Наружная реклама#Экология
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