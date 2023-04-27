Спикеры раскрыли тему «Время действий» и делились с молодыми участниками полезной практической информацией, необходимой для поиска своего призвания. Полученные знания станут источником вдохновения, побуждающим молодых людей действовать здесь и сейчас в интересах своего будущего и будущего родной страны.



Никого не оставили равнодушными военкоры, которые работают на передовой. В Луганске выступил казачий полковник, главный редактор издания «ЗОВ ТВ» Евгений Лисицын, в Екатеринбурге — эксперт по баллистике Адриан Боке, в Пятигорске — независимый репортёр, участник интернациональной бригады «Пятнашка» Павел Кукушкин. Все они откровенно рассказали ребятам, каково это — рискуя жизнью, говорить правду. Поделился своей историей и сербский доброволец в вооружённых силах ДНР Деян Берич. Независимые журналисты Томас Рёпер из Германии и Сонья Ван де Енде из Нидерландов рассказали, почему поддерживают Россию и стараются разрушить мифы о нашей стране у зарубежной аудитории.



Марафон «Знание. Первые» поставил рекорд по количеству участвовавших лекторов из других стран: Франции, Германии, Австрии, Сербии, Нидерландов, Израиля, Индии и Китая. Это показывает, что Россия продолжает укреплять международное сотрудничество в разных сферах вопреки попыткам стран НАТО изолировать её от мира.