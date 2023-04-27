Торговый дом белгородского хладокомбината увеличил прибыль почти в три раза

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
ООО «Торговый дом „Белгородский хладокомбинат“» отчиталось об итогах работы в прошлом году. Согласно данным СПАРК, чистая прибыль компании составила 48,7 млн рублей — почти в три раза больше, чем годом ранее. Прошлогодний доход компании — 1,94 млрд рублей. Расходы не отстают — 1,91 млрд рублей. Выручка от продажи составила в 2022 году 2,2 млрд рублей.
Главный белгородский производитель мороженого под торговой маркой «Бодрая корова» работает в Белгородской области уже порядка 20 лет. Гендиректор компании — Георгий Бузиашвили. Его сын, Давид Бузиашвили, владеет фирмами «Эс Энд Би Груп». Также он является совладельцем компаний «Белриэлти» и «Бизнесцентр».
Не так давно Белгородский хладокомбинат не смог оспорить право на товарный знак «Я люблю Воронеж» — суд отказал в удовлетворении заявления предприятия. Опять.