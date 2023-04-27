Торговый дом белгородского хладокомбината увеличил прибыль почти в три раза

ООО «Торговый дом „Белгородский хладокомбинат“» отчиталось об итогах работы в прошлом году. Согласно данным СПАРК, чистая прибыль компании составила 48,7 млн рублей — почти в три раза больше, чем годом ранее. Прошлогодний доход компании — 1,94 млрд рублей. Расходы не отстают — 1,91 млрд рублей. Выручка от продажи составила в 2022 году 2,2 млрд рублей.