«Томаровский мясокомбинат» отчитался о рекордной прибыли в прошлом году

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Чистая прибыль компании составила в 2022 году 40 млн рублей. Отметим, что по итогам 2021 года чистая прибыль «Томаровского мясокомбината» достигла 11,2 млн рублей — это почти в четыре раза меньше. А в 2020 году комбинат заработал 16,1 млн рублей.
Что касается выручки от продажи, в 2022 году предприятие отчиталось о миллиарде рублей. В 2021 году году показатель этот составил 667 млн рублей, а в 2021 году — 816 млн рублей.
ЗАО «Томаровский мясокомбинат» работает в Яковлевском горокруге с 1992 года. Компания занимается производством солёного, варёного, запечённого, копчёного, вяленого и прочего мяса. Руководитель и гендиректор — Николай Самойлов. Он входит в топ самых богатых белгородцев по итогам позапрошлого года.