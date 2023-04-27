«Томаровский мясокомбинат» отчитался о рекордной прибыли в прошлом году

Чистая прибыль компании составила в 2022 году 40 млн рублей. Отметим, что по итогам 2021 года чистая прибыль «Томаровского мясокомбината» достигла 11,2 млн рублей — это почти в четыре раза меньше. А в 2020 году комбинат заработал 16,1 млн рублей.