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Published Сегодня, 07:33

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Стало известно о новом обстреле под Белгородом

27 апреля 2023, 07:33
Фото: Bel.ru

Щетиновка в Белгородском районе попала под обстрел ВСУ

Это уже второй обстрел с утра 27 апреля. О происшествии стало известно из рассылки РСЧС.
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Обстрел

Щетиновка в Белгородском районе попала под обстрел. О происшествии стало известно около 10:20. Информации о раненых или повреждениях пока не поступало.

Это уже второй обстрел за утро четверга, 27 апреля. Ранее под огнём ВСУ было село Терезовка в Шебекинском горокруге.

Накануне под обстрел попали как минимум три населённых пункта: Красное, Архангельское и Новая Таволжанка. С начала недели под огнём в основном были Шебекинский горокруг и Белгородский район.

Утро четверга в Белгородской области началось с обстрела
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Щетиновка
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