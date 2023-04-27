Стало известно о новом обстреле под Белгородом

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Щетиновка в Белгородском районе попала под обстрел. О происшествии стало известно около 10:20. Информации о раненых или повреждениях пока не поступало.
Это уже второй обстрел за утро четверга, 27 апреля. Ранее под огнём ВСУ было село Терезовка в Шебекинском горокруге.
Накануне под обстрел попали как минимум три населённых пункта: Красное, Архангельское и Новая Таволжанка. С начала недели под огнём в основном были Шебекинский горокруг и Белгородский район.