Среднемесячный размер зарплаты строителей установили в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В Белгородской области установили среднемесячный размер оплаты труда рабочих первого разряда, задействованных в строительной отрасли. Это необходимо для определения сметной стоимости возведения объектов капитального строительства за 2022 год. Размер заплаты немногим превысил 34,8 тыс. рублей.
Контроль за исполнением постановления возложили на замгубернатора Владимира Базарова. Документ вступил в силу 23 апреля.
Годом ранее размер оплаты труда был меньше и составлял 29,4 тыс. рублей. До этого среднемесячная оплата труда равнялась 26,4 тыс. рублей.