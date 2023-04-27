Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Изображение материала

Среднемесячный размер зарплаты строителей установили в Белгородской области

27 апреля 2023, 14:07
Фото: 1MI
Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, задействованного в строительной отрасли, составляет 34,8 тыс. рублей. Соответствующее постановление опубликовало региональное правительство. В документе также объясняется, для чего необходим этот показатель.

В Белгородской области установили среднемесячный размер оплаты труда рабочих первого разряда, задействованных в строительной отрасли. Это необходимо для определения сметной стоимости возведения объектов капитального строительства за 2022 год. Размер заплаты немногим превысил 34,8 тыс. рублей.

Контроль за исполнением постановления возложили на замгубернатора Владимира Базарова. Документ вступил в силу 23 апреля.

Годом ранее размер оплаты труда был меньше и составлял 29,4 тыс. рублей. До этого среднемесячная оплата труда равнялась 26,4 тыс. рублей.

В Белгороде определились с местом строительства детской поликлиники №3
Узнать подробнее
Читайте также:
На строительство и капремонт белгородских школ и детсадов выделили 8,2 млрд рублейДилетанты и неадекватные указания: проблемы строительства в Белгородской областиДля строительства новой больницы скорой медпомощи в Белгороде не хватает земли
#Наталья Корявых#Белгородская область#Строительство#Оплата труда#Постановление#Экономика
Подпишитесь
В суды да по районам: в белгородском ЦЭБе рассказали, зачем ему Toyota Camry
Сегодня, 13:35
Белгородец подорвался на снаряде во дворе собственного дома
Сегодня, 09:55
Жители пяти квартир в Белгороде не могут вернуться домой после падения авиабомбы
Сегодня, 08:28
С белгородского «Газпрома» взыскали 28 млн рублей за жильё пострадавшим от взрыва
Сегодня, 13:52
«Успокойте соседей». Гладков вручил ключи ещё 42 белгородским семьям-переселенцам
Сегодня, 14:48
Обстрел под Белгородом: пострадала женщина, есть разрушения сельхозпредприятия
Сегодня, 08:52