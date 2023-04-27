Среднемесячный размер зарплаты строителей установили в Белгородской области

Среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, задействованного в строительной отрасли, составляет 34,8 тыс. рублей. Соответствующее постановление опубликовало региональное правительство. В документе также объясняется, для чего необходим этот показатель.

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