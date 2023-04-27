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Спасший детей во время атаки ДРГ брянский школьник рассказал о том страшном дне

27 апреля 2023, 11:00
Фото: кадр из видео Readovka
Фёдор Симоненко — мальчик из Брянской области, раненный во время нападения в начале марта. Школьник поделился воспоминаниями о страшном дне и назвал своё главное желание. Основные тезисы приводят «Брянские новости».

Юный герой из Брянской области Фёдор Симоненко выступил на просветительском марафоне «Знания. Первые». В телеэфире школьник рассказал о том, как несмотря на ранение спас двух девочек во время атаки украинской ДРГ, сообщает издание.

Мальчик поделился своими мыслями в день нападения диверсантов, вспомнил последовательность действий. Школьник вытащил из попавшей под обстрел машины двух девочек и увёл их в лес, где они и спрятались.

После всего произошедшего Фёдор заявил, что хочет стать военным, а именно — командиром роты десантников. Вместе с тем главное желание мальчика, по его словам, — чтобы боевые действия закончились.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о награждении мальчика медалью «За отвагу».

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#Анастасия Афанасенко#Школьник#ДРГ#Атака#Общество#Брянская область#Мальчик Федя#Фёдор Симоненко
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