Спасший детей во время атаки ДРГ брянский школьник рассказал о том страшном дне

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
Юный герой из Брянской области Фёдор Симоненко выступил на просветительском марафоне «Знания. Первые». В телеэфире школьник рассказал о том, как несмотря на ранение спас двух девочек во время атаки украинской ДРГ, сообщает издание.
Мальчик поделился своими мыслями в день нападения диверсантов, вспомнил последовательность действий. Школьник вытащил из попавшей под обстрел машины двух девочек и увёл их в лес, где они и спрятались.
После всего произошедшего Фёдор заявил, что хочет стать военным, а именно — командиром роты десантников. Вместе с тем главное желание мальчика, по его словам, — чтобы боевые действия закончились.
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о награждении мальчика медалью «За отвагу».