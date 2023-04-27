С белгородского «Газпрома» взыскали 28 млн рублей за жильё пострадавшим от взрыва

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Согласно картотеке дел, региональное министерство финансов и бюджетной политики обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Газпром газораспределение Белгород». Ведомство попросило взыскать в пользу областного бюджета причинённый материальный ущерб в размере 28,9 млн рублей.
В документах указано, что 3 декабря 2019 года в Яковлево (Яковлевский горокруг) произошёл взрыв бытового газа в четырёхэтажном многоквартирном доме №102 по ул. Шаландина с последующим его обрушением. Через несколько дней администрации муниципалитета признала дом непригодным для постоянного проживания и подлежащим сносу.
Здание включили в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Для обеспечения жильём людей департамент ЖКХ Белгородской области заключил с компанией «Тисайд» госконтракты на общую сумму 28,9 млн рублей. Средства перечислили из областного бюджета.
Приобретённые жилые помещения безвозмездно передали в муниципальную собственность, а затем закрепили право собственности за пострадавшими от взрыва газа.
В документах также сказано, что в марте 2021 года Яковлевский районный суд признал должностные лица АО «Газпром газораспределение Белгород» виновными в нарушении правил безопасности при ведении газоопасных работ, которые повлекли взрыв, пожар и обрушение жилого дома.
Изучив материалы, суд посчитал расходы бюджета в размере 28,9 млн рублей материальным ущербом и постановил взыскать данную сумму с АО «Газпром газораспределение Белгород». Также компанию обязали заплатить госпошлину в размере 167 тысяч рублей.
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.