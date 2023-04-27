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С белгородского «Газпрома» взыскали 28 млн рублей за жильё пострадавшим от взрыва

27 апреля 2023, 13:52
Фото: 1MI
В суд обратилось министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области. Ответчиком выступило АО «Газпром газораспределение Белгород». С компании взыскали 28 млн рублей за жильё для пострадавших при взрыве дома в Яковлево в 2019 году.
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Суд

Согласно картотеке дел, региональное министерство финансов и бюджетной политики обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к АО «Газпром газораспределение Белгород». Ведомство попросило взыскать в пользу областного бюджета причинённый материальный ущерб в размере 28,9 млн рублей.

В документах указано, что 3 декабря 2019 года в Яковлево (Яковлевский горокруг) произошёл взрыв бытового газа в четырёхэтажном многоквартирном доме №102 по ул. Шаландина с последующим его обрушением. Через несколько дней администрации муниципалитета признала дом непригодным для постоянного проживания и подлежащим сносу.

Здание включили в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Для обеспечения жильём людей департамент ЖКХ Белгородской области заключил с компанией «Тисайд» госконтракты на общую сумму 28,9 млн рублей. Средства перечислили из областного бюджета.

Приобретённые жилые помещения безвозмездно передали в муниципальную собственность, а затем закрепили право собственности за пострадавшими от взрыва газа.

В документах также сказано, что в марте 2021 года Яковлевский районный суд признал должностные лица АО «Газпром газораспределение Белгород» виновными в нарушении правил безопасности при ведении газоопасных работ, которые повлекли взрыв, пожар и обрушение жилого дома.

Изучив материалы, суд посчитал расходы бюджета в размере 28,9 млн рублей материальным ущербом и постановил взыскать данную сумму с АО «Газпром газораспределение Белгород». Также компанию обязали заплатить госпошлину в размере 167 тысяч рублей.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

 

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