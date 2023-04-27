Происшествия на фоне СВО и дело «белгородских энергетиков»: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгородец подорвался во дворе своего дома. Трагедия произошла в селе Курасовка Ивнянского района. Мужчина распиливал снаряды времён Великой Отечественной войны в собственном дворе. Один из боеприпасов сдетонировал, белгородец погиб.
При обстреле Щетиновки пострадала женщина. Она получила осколочное ранение. Белгородку госпитализировали. Также в селе зафиксировали разрушения. Повреждения получили корпус и техника сельхозпредприятия.
Жители пяти квартир многоэтажки на ул. Шаландина, 15 пока не могут вернуться домой после падения авиабомбы. Дело в том, что эти квартиры пострадали сильнее всего. Остальные жители уже вернулись к себе домой.
Теперь ведётся подготовка к капитальному ремонту. Средства выделили из областного бюджета. Тем временем демонтажные работы в квартирах продолжаются. В одной из них уже вставили стёкла.
На фигуранта дела «белгородских энергетиков» Виктора Филатова подал в суд Минфин РФ. Как сообщается, дело касается взыскания неосновательного обогащения. Его рассматривает суд первой инстанции.
Виктор Филатов — бывший директор филиала «МРСК Центра» — «Белгородэнерго». Он был обвиняемым в нашумевшем уголовном деле. Приговор Филатову, а также другим фигурантам вынесли в 2019 году.