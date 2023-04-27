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Происшествия на фоне СВО и дело «белгородских энергетиков»: итоги дня

27 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Белгородец подорвался на снаряде во дворе своего дома, из-за обстрела под Белгородом пострадала женщина, а на Виктора Филатова подал в суд Минфин РФ.

Обстрелы и ЧП

Белгородец подорвался во дворе своего дома. Трагедия произошла в селе Курасовка Ивнянского района. Мужчина распиливал снаряды времён Великой Отечественной войны в собственном дворе. Один из боеприпасов сдетонировал, белгородец погиб.

При обстреле Щетиновки пострадала женщина. Она получила осколочное ранение. Белгородку госпитализировали. Также в селе зафиксировали разрушения. Повреждения получили корпус и техника сельхозпредприятия.

Кроме того, ВСУ 27 апреля атаковали и другие населённые пункты. Под обстрелом были посёлок Красное и село Терезовка в Шебекинском горокруге.

Белгородец подорвался на снаряде во дворе собственного дома
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Пострадавшие квартиры

Жители пяти квартир многоэтажки на ул. Шаландина, 15 пока не могут вернуться домой после падения авиабомбы. Дело в том, что эти квартиры пострадали сильнее всего. Остальные жители уже вернулись к себе домой.

Теперь ведётся подготовка к капитальному ремонту. Средства выделили из областного бюджета. Тем временем демонтажные работы в квартирах продолжаются. В одной из них уже вставили стёкла.

Жители пяти квартир в Белгороде не могут вернуться домой после падения авиабомбы
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Дело «белгородских энергетиков»

На фигуранта дела «белгородских энергетиков» Виктора Филатова подал в суд Минфин РФ. Как сообщается, дело касается взыскания неосновательного обогащения. Его рассматривает суд первой инстанции.

Виктор Филатов — бывший директор филиала «МРСК Центра» — «Белгородэнерго». Он был обвиняемым в нашумевшем уголовном деле. Приговор Филатову, а также другим фигурантам вынесли в 2019 году.

Минфин РФ подал в суд на Виктора Филатова
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