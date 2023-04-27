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Посвящённую 78-летию Победы акцию «Мы помним» запустили в Казахстане

27 апреля 2023, 08:13
Фото: kz24.news
Сообщается, что прошлогодняя акция получила большой отклик. Участники могут прислать в редакцию «Новостей Казахстана» снимки воевавших родных и рассказы о них. Журналисты рассчитывают, что в этом году подключится ещё больше людей.

Акцию «Мы помним» анонсировали в Казахстане. Посвящена она 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.

К акции могут подключиться родственники участников ВОВ. Для этого нужно прислать журналистам фотографии родных и рассказы о том, как они боролись и что происходило во время войны.

Сообщается, что в 2022 году акция получила больший отклик. В этом году к мероприятиям может подключиться ещё больше людей.

#Акция#Акция «Мы помним»#Анонс#Общество#Казахстан
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