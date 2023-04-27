Посвящённую 78-летию Победы акцию «Мы помним» запустили в Казахстане

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Акцию «Мы помним» анонсировали в Казахстане. Посвящена она 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.
К акции могут подключиться родственники участников ВОВ. Для этого нужно прислать журналистам фотографии родных и рассказы о том, как они боролись и что происходило во время войны.
Сообщается, что в 2022 году акция получила больший отклик. В этом году к мероприятиям может подключиться ещё больше людей.