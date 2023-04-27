После ремонта на малой Богданке в Белгороде станет меньше парковочных мест

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Как рассказали очевидцы, на проспекте Богдана Хмельницкого 60 и 62а рабочие проводят реконструкцию проезжей части. Помимо того, что идёт подготовка параллельной парковки и клумб, рядом с магазинами сильно урезали парковочные места. Местные жители стали переживать, что это принесёт много неудобств.
В мэрии Белгорода прокомментировали ситуацию. По словам чиновников, существующие парковки не отвечают нормативным требованиям по глубине и не обеспечивают треугольник видимости перед пешеходным переходом. Чтобы это исправить, было принято решение их переделать полностью, цитирует горадминистрацию издание «Белгород №1».
Так, если раньше мест на парковке было 139, то теперь их станет 119. В том числе 17 из них — места для инвалидов.
О подробностях реконструкции дорожного полотна на малой Богданке стало известно 19 апреля после доклада заммэра Василия Голикова. Помимо изменения парковки, планируется также создание новых пешеходных переходов на месте «народных троп». Однако о сокращении числа парковочных мест официально не сообщалось.