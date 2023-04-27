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После ремонта на малой Богданке в Белгороде станет меньше парковочных мест

27 апреля 2023, 06:45
Фото: 1MI
Мэрия Белгорода сообщает, что таким образом парковку хотят привести в соответствие с нормативными требованиями. Внимание на проблему обратили белгородцы в социальных сетях.

Как рассказали очевидцы, на проспекте Богдана Хмельницкого 60 и 62а рабочие проводят реконструкцию проезжей части. Помимо того, что идёт подготовка параллельной парковки и клумб, рядом с магазинами сильно урезали парковочные места. Местные жители стали переживать, что это принесёт много неудобств.

В мэрии Белгорода прокомментировали ситуацию. По словам чиновников, существующие парковки не отвечают нормативным требованиям по глубине и не обеспечивают треугольник видимости перед пешеходным переходом. Чтобы это исправить, было принято решение их переделать полностью, цитирует горадминистрацию издание «Белгород №1».

Так, если раньше мест на парковке было 139, то теперь их станет 119. В том числе 17 из них — места для инвалидов.

О подробностях реконструкции дорожного полотна на малой Богданке стало известно 19 апреля после доклада заммэра Василия Голикова. Помимо изменения парковки, планируется также создание новых пешеходных переходов на месте «народных троп». Однако о сокращении числа парковочных мест официально не сообщалось.

Пешеходные переходы вместо «народных троп» появятся на малой Богданке в Белгороде
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#Артем Черненко#Парковка#Реконструкция#Дорога#Богданка#Мэрия#Общество#Новости Белгорода#Белгород
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