Под Белгородом братья избили мужчину и бросили его умирать в выгребную яму

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Двоих братьев 30 и 26 лет обвиняют в убийстве, совершённом в Дубовом Белгородского района. Одного из фигурантов дела подозревают в совершении сразу нескольких преступлений. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
По версии следствия, 8 сентября 2022 года белгородцы выпивали у себя дома вместе с 43-летним знакомым. Во время застолья они поссорились. Братья начали избивать потерпевшего, в том числе ломом и деревянными брусками. Мужчина потерял сознание.
Однако на этом злоумышленники не остановились. Ночью следующего дня братья связали избитого и сбросили вниз головой в выгребную яму, где он захлебнулся.
Одного из братьев обвиняют не только в убийстве, но и иных действиях сексуального характера в отношении погибшего, а также в краже у него телефона. За совершённые преступления может грозить пожизненное лишение свободы.