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Под Белгородом братья избили мужчину и бросили его умирать в выгребную яму

27 апреля 2023, 13:37
Фото: 1MI
Одного из подсудимых обвиняют сразу в нескольких преступлениях, в том числе в краже и иных действиях сексуального характера. За эти преступления может грозить пожизненное лишение свободы. Дело направили на рассмотрение в суд, сообщили в региональной прокуратуре.

Двоих братьев 30 и 26 лет обвиняют в убийстве, совершённом в Дубовом Белгородского района. Одного из фигурантов дела подозревают в совершении сразу нескольких преступлений. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

По версии следствия, 8 сентября 2022 года белгородцы выпивали у себя дома вместе с 43-летним знакомым. Во время застолья они поссорились. Братья начали избивать потерпевшего, в том числе ломом и деревянными брусками. Мужчина потерял сознание.

Однако на этом злоумышленники не остановились. Ночью следующего дня братья связали избитого и сбросили вниз головой в выгребную яму, где он захлебнулся.

Одного из братьев обвиняют не только в убийстве, но и иных действиях сексуального характера в отношении погибшего, а также в краже у него телефона. За совершённые преступления может грозить пожизненное лишение свободы.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Убийство#Происшествия#Суд#Прокуратура#Кража#Выгребная яма#Криминал#Братья#Застолье#Насилие#Дубовое
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