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Открытие «Добро.Центра»

27 апреля 2023, 08:46
Фото: Александр Бочарников
В общежитии №6 БГТУ им. В. Г. Шухова открыли «Добро.Центр». По словам ректора вуза Сергея Глаголева, это пространство станет «новой штаб-квартирой наших волонтёров».

«Здесь непременно будут возникать новые идеи и инициативы, реализация которых поможет развитию вуза, региона и страны», — отметил Сергей Николаевич.

Почётный гость церемонии, министр по делам молодёжи Белгородской области Татьяна Киреева добавила: «Задачи добровольческого и волонтёрского движения постоянно трансформируются. Очень важно, чтобы в регионах создавались „Добро.Центры“, особенно в территориальной близости к студенчеству. Волонтёрское движение в Технологе очень развито, а экологическое направление — самое сильное в регионе. БГТУ им. В. Г. Шухова — один из якорей зарождающегося федерального движения „Экосистема“. Наша основная задача — сохранить и приумножить заряд у молодёжи, который побуждает их активно включаться в добровольческую деятельность».

Фото: Александр Бочарников

«Добро.Центр» БГТУ им. В. Г. Шухова — это работающее пространство, и первое мероприятие состоялось сразу же после открытия. Это была рабочая встреча по развитию креативного взаимодействия между волонтёрским центром вуза и министерством по делам молодёжи Белгородской области.

«Из вузовского волонтёрского центра мы выросли до городского „Добро.Центра“. Больше возможностей открывается перед нами, а соответственно, больше совместных мероприятий. От открытия нового пространства мы ожидаем большую вовлечённость студенчества в волонтёрскую деятельность социальной, экологической, событийной направленности», — планами поделилась директор волонтёрского центра БГТУ им. В. Г. Шухова Татьяна Закоморная.

#Алина Харина#Бгту им.вг.шухова#Общество#Белгородская область
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