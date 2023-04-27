Открытие «Добро.Центра»

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
«Здесь непременно будут возникать новые идеи и инициативы, реализация которых поможет развитию вуза, региона и страны», — отметил Сергей Николаевич.
Почётный гость церемонии, министр по делам молодёжи Белгородской области Татьяна Киреева добавила: «Задачи добровольческого и волонтёрского движения постоянно трансформируются. Очень важно, чтобы в регионах создавались „Добро.Центры“, особенно в территориальной близости к студенчеству. Волонтёрское движение в Технологе очень развито, а экологическое направление — самое сильное в регионе. БГТУ им. В. Г. Шухова — один из якорей зарождающегося федерального движения „Экосистема“. Наша основная задача — сохранить и приумножить заряд у молодёжи, который побуждает их активно включаться в добровольческую деятельность».
«Добро.Центр» БГТУ им. В. Г. Шухова — это работающее пространство, и первое мероприятие состоялось сразу же после открытия. Это была рабочая встреча по развитию креативного взаимодействия между волонтёрским центром вуза и министерством по делам молодёжи Белгородской области.
«Из вузовского волонтёрского центра мы выросли до городского „Добро.Центра“. Больше возможностей открывается перед нами, а соответственно, больше совместных мероприятий. От открытия нового пространства мы ожидаем большую вовлечённость студенчества в волонтёрскую деятельность социальной, экологической, событийной направленности», — планами поделилась директор волонтёрского центра БГТУ им. В. Г. Шухова Татьяна Закоморная.