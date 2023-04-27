Открытие «Добро.Центра»

Почётный гость церемонии, министр по делам молодёжи Белгородской области Татьяна Киреева добавила: «Задачи добровольческого и волонтёрского движения постоянно трансформируются. Очень важно, чтобы в регионах создавались „Добро.Центры“, особенно в территориальной близости к студенчеству. Волонтёрское движение в Технологе очень развито, а экологическое направление — самое сильное в регионе. БГТУ им. В. Г. Шухова — один из якорей зарождающегося федерального движения „Экосистема“. Наша основная задача — сохранить и приумножить заряд у молодёжи, который побуждает их активно включаться в добровольческую деятельность».