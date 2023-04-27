Обстрел под Белгородом: пострадала женщина, есть разрушения сельхозпредприятия

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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27 апреля под обстрел ВСУ попала Щетиновка в Белгородском районе. Известно о раненой и разрушениях в результате происшествия.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об одной пострадавшей. У женщины осколочное ранение. Её госпитализировали.
Разрушения выявили на территории сельхозпредприятия. Повреждены крыша, фасад и окна корпуса. Пострадала и техника.
На место происшествия выехали аварийные и оперативные службы.
С начала четверга ВСУ обстреляли как минимум три населённых пункта в Белгородской области. Под огнём также были Красное и Терезовка в Шебекинском горокруге.