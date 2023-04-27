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Обстрел под Белгородом: пострадала женщина, есть разрушения сельхозпредприятия

27 апреля 2023, 08:52
Фото: 1MI

Женщина пострадала при обстреле Щетиновки в Белгородском районе

У пострадавшей осколочное ранение, её госпитализировали. Разрушения зафиксировали на территории с/х предприятия — повреждения получили корпус и техника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

27 апреля под обстрел ВСУ попала Щетиновка в Белгородском районе. Известно о раненой и разрушениях в результате происшествия.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об одной пострадавшей. У женщины осколочное ранение. Её госпитализировали.

Разрушения выявили на территории сельхозпредприятия. Повреждены крыша, фасад и окна корпуса. Пострадала и техника.

На место происшествия выехали аварийные и оперативные службы.

С начала четверга ВСУ обстреляли как минимум три населённых пункта в Белгородской области. Под огнём также были Красное и Терезовка в Шебекинском горокруге.

О третьем обстреле за день предупредило белгородское МЧС
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