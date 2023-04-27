О третьем обстреле за день предупредило белгородское МЧС

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
ВСУ обстреляли посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Официальной информации по происшествию не поступало. Некоторые источники сообщали, что в населённом пункте было несколько прилётов.
Это уже третий обстрел с утра четверга, 27 апреля, о котором предупреждало МЧС. Под огонь ВСУ также попали Терезовка в Шебекинском горокруге и Щетиновка в Белгородском районе.
С начала текущей недели посёлок Красное также был под обстрелом 24 и 26 апреля. В результате происшествия накануне пострадали два частных дома.