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О третьем обстреле за день предупредило белгородское МЧС

27 апреля 2023, 08:08
Фото: Bel.ru

ВСУ вновь обстреляли Красное в Белгородской области

С утра четверга это третий обстрел. При этом населённый пункт с начала недели попадает под огонь уже не в первый раз.
Сюжет
Обстрел

ВСУ обстреляли посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Официальной информации по происшествию не поступало. Некоторые источники сообщали, что в населённом пункте было несколько прилётов.

Это уже третий обстрел с утра четверга, 27 апреля, о котором предупреждало МЧС. Под огонь ВСУ также попали Терезовка в Шебекинском горокруге и Щетиновка в Белгородском районе.

С начала текущей недели посёлок Красное также был под обстрелом 24 и 26 апреля. В результате происшествия накануне пострадали два частных дома.

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Красное
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