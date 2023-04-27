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О спорте на международном уровне

27 апреля 2023, 13:43
Фото: Александр Бочарников
19 лет назад в БГТУ им. В.Г Шухова организовали конференцию, которая из года в год собирает в стенах университета представителей кафедр физической подготовки российских и зарубежных университетов.

Участники конференции «Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях» обсудили самые актуальные вопросы научного спортивного сообщества, поделились своими наработками, рассмотрели новейшие здоровьесберегающие методики работы с молодёжью.

Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Крамской рассказал, что в вузе работают не только со студентами, но и со школьниками — будущими абитуриентами, познакомил со спортивной инфраструктурой и организацией учебного процесса.

«Спортивная база вуза доступна для всех обучающихся. Шуховцы занимаются в 40 секциях по различным направлениям: атлетическая гимнастика, настольный теннис, оздоровительное плавание, кикбоксинг, автоспорт и мотоспорт, гиревой спорт, стрельба, гандбол, футбол, баскетбол, волейбол, самбо, плавание, шахматы, легкая атлетика и т.д», — подчеркнул Сергей Иванович.

Опыт, которым делились друг с другом участники спортивного научного симпозиума, лёг в основу вышедшего сборника статей, содержащего труды учёных из России, Азербайджана, Узбекистана и Беларуси. Это статьи по актуальным проблемам физического воспитания и спорта, физической реабилитации, рекреации и медико-биологического обеспечения физической культуры и спорта среди студенческой молодёжи. Материалы сборника представляют теоретический и практический интерес для преподавателей, научных работников, тренеров, спортсменов, докторантов, аспирантов, магистров, а также учителей средних школ, студентов, и лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом.

Фото: Александр Бочарников
#Алина Харина#Бгту им.вг.шухова#Общество#Белгородская область
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