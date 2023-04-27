О спорте на международном уровне

Опыт, которым делились друг с другом участники спортивного научного симпозиума, лёг в основу вышедшего сборника статей, содержащего труды учёных из России, Азербайджана, Узбекистана и Беларуси. Это статьи по актуальным проблемам физического воспитания и спорта, физической реабилитации, рекреации и медико-биологического обеспечения физической культуры и спорта среди студенческой молодёжи. Материалы сборника представляют теоретический и практический интерес для преподавателей, научных работников, тренеров, спортсменов, докторантов, аспирантов, магистров, а также учителей средних школ, студентов, и лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом.