На Белгородскую область обрушился град

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Днём 27 апреля в некоторых районах Белгорода прошёл град. Фотографиями белгородцы делятся в Сети. В Сети также сообщили, что град был и в Белгородском районе.
Дождливо в областном центре будет и вечером, и ночью. При этом тёплая весенняя погода сохранится. Вечером ожидается до +14…+17 °С, а ночью — до +10…+13 °С.
Дождь обещают синоптики и завтра, 28 апреля. Утром пройдут небольшие осадки, а затем они усилятся. Пасмурно в Белгороде будет как минимум до 1 мая.