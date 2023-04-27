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На Белгородскую область обрушился град

27 апреля 2023, 11:58
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Белгородцы делятся снимками прошедшего града

Днём 27 апреля в некоторых районах Белгорода и области прошёл град. Синоптики тем временем обещают дождь вечером и ночью. Фото опубликовал Telegram-канал «Белгород №1».

Днём 27 апреля в некоторых районах Белгорода прошёл град. Фотографиями белгородцы делятся в Сети. В Сети также сообщили, что град был и в Белгородском районе.

Дождливо в областном центре будет и вечером, и ночью. При этом тёплая весенняя погода сохранится. Вечером ожидается до +14…+17 °С, а ночью — до +10…+13 °С.

Дождь обещают синоптики и завтра, 28 апреля. Утром пройдут небольшие осадки, а затем они усилятся. Пасмурно в Белгороде будет как минимум до 1 мая.

Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Видео: Telegram-канал «Белгород №1»
Белгородцы делятся фото и видео града в соцсетях
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