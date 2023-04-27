«Не можем найти за границей». Около 300 семей уехало из приграничья в другие страны

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Во время торжественного вручения ключей от новых квартир переселенцам из приграничья Вячеслав Гладков поделился статистикой. По его данным, сейчас в регионе есть 700 семей, которые понимают, в какие квартиры и дома они въедут. Остаётся также чуть более 500 семей, которые тоже получили приглашение на въезд, но пока определяются с местом. Но есть и те, кому вручить ключи не могут — люди находятся вне зоны доступа.
У нас есть более 300 семей, которые мы так и не можем найти, потому что они находятся за пределами Российской Федерации: кто-то - в Англии, кто-то - во Франции, кто-то - на Украине. Но наша задача сейчас — решить вопрос с теми, кто уже больше года живёт у родственников, в гостинице.
Вячеслав Гладков
Напомним, что сегодня губернатор вручил ключи от новых домов 42 семьям переселенцев.