«Не можем найти за границей». Около 300 семей уехало из приграничья в другие страны

Во время торжественного вручения ключей от новых квартир переселенцам из приграничья Вячеслав Гладков поделился статистикой. По его данным, сейчас в регионе есть 700 семей, которые понимают, в какие квартиры и дома они въедут. Остаётся также чуть более 500 семей, которые тоже получили приглашение на въезд, но пока определяются с местом. Но есть и те, кому вручить ключи не могут — люди находятся вне зоны доступа.